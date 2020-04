Oroscopo Paolo Fox di oggi mercoledì 29 aprile 2020: Scorpione, Acquario, Toro e..

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per l’Acquario di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quattro segni zodiacali per oggi. Acquario: si deve prendere questo periodo con positività. Dalla fine di marzo qualcosa si è chiuso, ma era prevedibile. Questo è l’anno che porta a tagliare rami secchi e a trasformarsi. Non si fanno più le stesse cose di marzo. Si deve essere solidali in amore.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Toro: chi si è innamorato vuole arrivare a un punto fermo nella vita avranno entro l’estate qualcosa di bello. Mercurio favorevole parla di programmare le cose in maniera tranquilla. Saturno parla di ritardi. E’ tempo di ufficializzare una storia, chi è solo sta cercando una conferma a lunga scadenza. Chi cerca conferme d’amore si sta dando da fare. Se si cerca qualcosa di nuovo nel lavoro si devono fare delle richieste.

Oroscopo dello Scorpione secondo le previsioni di Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox lo Scorpione: Luna attiva e se si è positivi così si riesce a discutere con le persone che di solito non ascoltano. Saturno dissonante però rimanda diverse situazioni.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Cancro

Cancro: la Luna attiva significa parlar chiaro. Si diventa anche sarcastici. Attenzione a non irritare le persone. I rapporti con Ariete e Bilancia possono diventare anche agitati. Questo è un momento che impone dei ripensamenti nella propria vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA