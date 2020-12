Oroscopo Paolo Fox di oggi/ Previsioni 31 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX 31 DICEMBRE 2020 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 dicembre 2020. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

GEMELLI: GRANDI TRASFORMAZIONI ALLE SPALLE

Gemelli: Le grandi trasformazioni portate dal 2020 sembrano aver modificato alcuni importanti riferimenti che ora richiedono di ridisegnare diverse situazioni e inaugurare nuovi progetti. Anche l’amore potrebbe andare incontro a qualche cambiamento legato ai forti contrasti vissuti nel corso degli ultimi mesi.

BILANCIA E ACQUARIO, CHE COSA CI SVELANO SE STELLE CON L’OROSCOPO PAOLO FOX?

Bilancia: Con Saturno non più contrario si è aperta una fase di grandi trasformazioni che non mancheranno di portare soddisfazioni importanti, ma richiederanno anche un considerevole impegno. Ora più che mai sarebbe importante riuscire a mettere da parte il passato per dedicarsi a nuovi progetti.

ACQUARIO: CAMBIAMENTI DA PROGRAMMARE

Acquario: Dalle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si evidenzia come l’avvicinarsi del nuovo anno rende più intenso il desiderio di programmare alcuni importanti cambiamenti, portando qualcuno ad assumere toni irruenti, opponendosi a tutte le forze conservatrici circostanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA