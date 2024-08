La Luna opposta agita un po’ di segni, mentre la Bilancia, che ce l’ha nel suo spazio zodiacale, non vede l’ora di divertirsi. Ripresa per Toro e Acquario dal punto di vista economico e lavorativo. Scopriamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Potrebbe cambiare o saltare un appuntamento o un evento all’ultimo. Queste piccoli ostacoli sono determinati dall’opposizione della Luna, che comunque non incide così profondamente, perché è passeggera, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Per cui questo è un quadro astrologico sempre molto positivo per chi desidera rivoluzionare la propria esistenza in senso positivo. L’amore è lì che ti aspetta.

Oroscopo weekend, le previsioni di Paolo Fox per 10-11 agosto 2024/ Cautela per gli Ariete, Gemelli energici

Toro

Questa giornata nasce con un buon cielo, ma domani ci sarà qualche preoccupazione in più. Ad ogni modo l’Oroscopo di Paolo Fox vede un buon recupero. Potresti già aver ricevuto delle buone notizie per i soldi o per qualche causa legale. In amore, datti da fare!

Gemelli

Questo non è un mese focalizzato sui sentimenti ma sui progetti che hai in mente in vista della stagione autunnale. Molti nativi del segno stanno appunto revisionando la propria professione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 Simon and the stars/ Previsioni da Bilancia a Pesci: Capricorno al top

Cancro

Qualche polemica è possibile e forse devi capire bene che direzione stanno prendendo i sentimenti. Venere è favorevole e l’amore è incoraggiato in questo weekend, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Vuoi circondarti da persone affidabili e che siano soprattutto sincere, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è più disponibile potrebbe già aver incontrato un sentimento il mese scorso, mentre chi è già in coppia lo rafforza.

Vergine

Se hai lavorato molto e ti sei dedicato anima e corpo alla professione, questo è un momento in cui rivaluti gli affetti familiari, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca quindi di far prevalere i sentimenti sulla razionalità e il weekend ha un buon cielo.

Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 di Simon and the stars/ Previsioni da Ariete a Vergine: novità per Gemelli

Bilancia

La Luna è nel segno e hai voglia di divertirti, per l’Oroscopo di Paolo Fox, e il cielo favorisce la tua voglia di svago! Giove positivo parla di novità e sei molto creativo, in questa fase.

Scorpione

La Luna sarà nel tuo segno domani e l’Oroscopo di Paolo Fox preannuncia che sarà una giornata in cui prevarranno intuizioni ed passioni. Se c’è stata distanza, fisica o psicologica, dal partner, adesso potrai colmarla e ricucire anche qualche strappo.

Sagittario

Tanti pianeti opposti e sei molto teso perché ci sono tante cose che vorresti fare, ma non se ne parla prima dell’autunno. Cerca di non riversare il nervosismo nei sentimenti, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Ti poni come punto di riferimento per tutti e poi ti lamenti di essere stanco, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox . Oggi la Luna è opposta e potresti provare molta insofferenza un po’ per tutto. L’amore dev’essere più passionale!

Acquario

L’anno non è partito bene perché fino a maggio è stato difficile, mentre adesso, sia nell’ambito lavorativo che economico tutto migliora, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore sei super trasgressivo.

Pesci

In questa fase il cielo è teso e probabilmente lo sei anche tu. Soprattutto in amore stai attento: se ci sono delle controversie devi trovare un compromesso. Domani potresti comunque vivere una rappacificazione. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa grandi novità per la prossima stagione ed entro la fine del 2024.