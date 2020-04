Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 11 aprile 2020/ Ariete, Acquario, Gemelli e Scorpione

Paolo Fox, oroscopo oggi 11 aprile 2020: Ariete e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze di LatteMiele, ecco Ariete e Acquario. L’Ariete giornata interessante, la situazione vede una Luna favorevole e Mercurio entra nel segno. Si è già rinati dentro, non si deve aspettare, Saturno attivo non cambia però le carte in tavola e alla fine rispetto agli inizi dell’anno ci sono condizioni di disagio e ci si sente più forti. Già sono arrivate delle conferme o si parla di progetti. L’amore può tornare a essere importante. L’Acquario ha tanti pensieri, ci si chiede se debba fare o meno la vita desiderata o meno. Agli spostamenti ci sono limiti. Non ci sono limiti alla fantasia, nella testa visto che si sono già oltrepassati limiti di convenzioni e regole. Attenzione a legami che si hanno da tanti anni.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Scorpione

Gemelli e Scorpione? Ecco quanto detto dall’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli tra sabato e domenica non devono pensare al passato, molti poi hanno avuto un momento difficile sopratutto l’anno scorso. Ma da ultimamente forse qualcuno non è stato bene o ci sono momenti di disagio. Se le persone sono vittime a Pasqua di troppi ricordi sono guai anche perché si va avanti sempre ma anche il segno potrà vivere momenti di malumore che bisogna cercare di evitare. Lo Scorpione in questo momento deve pensare al futuro con ottimismo, non si è pessimisti. Dentro di si pensa sempre che quando si vive una relazione non durerà. Non ci si vuole illudere. Non bisogna fare passi falsi perché se si è troppo realisti o troppo attaccati a concetti non positivi si possono coinvolgere altre persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA