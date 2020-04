Oroscopo Paolo Fox di oggi/ Sarà un buon 25 aprile 2020 per Scorpione, Capricorno e Leone? Le previsioni

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino nuovi segni. Lo Scorpione dopo una parte centrale della settimana pesante affrontate anche un week-end migliore. Venere favorevole in agosto, le coppie che per motivi hanno dovuto rimandare un impegno o ufficializzare una storia presto dovranno anche riscattarsi. Da qui all’estate c’è un’occasione per risolvere problemi e risolvere i sentimenti perduti.

Capricorno fortunato in amore? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox

Il Capricorno ha un recupero dietro l’angolo. Entro maggio questo sarà un segno forte. Si è persone forti e nonostante le mille perplessità ci sono molte idee da sfruttare. Giove è nel segno e i nati di fine dicembre potranno iniziare a vedere una luce in fondo al tunnel.

Leone, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Il Leone ha una crisi di forza nove nei confronti del lavoro, scontri o dispute con un capo. Probabilmente ci sono persone invidiose della forza e bellezza del segno. Il fatto che una persona sia vitale e determinata le conferisce fascino. Però ora la vitalità andrebbe espressa in amore.

Pubblicità

Acquario, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

L’Acquario con Venere e Marte favorevoli è pronto a vivere emozioni e cerca di superare anche gli ostacoli del passato. Da troppi anni si vive come conservatori. C’è sempre voglia di fare ma si è costretti a fare sempre le stesse cose. Imbarazzo da fine marzo e collaborazioni saltate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA