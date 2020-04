Oroscopo Paolo Fox di oggi/ Sarà un buon 27 aprile 2020 per Gemelli e Leone?

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox torna su LatteMiele anche oggi, 27 aprile 2020. Ecco l’analisi segno per segno. I Gemelli hanno Sole e Luna favorevoli e anche Venere nel segno sono pronti a famiglia e amore. Al segno non piace fare le stesse cose ogni giorno, si chiede che il partner stia ora ai propri ritmi. Piace l’effetto pacchetto di Natale, insomma quando piace qualcuno si vuole capire com’è fatto e scartarlo come un pacco. La curiosità è la molla. Se la curiosità si spegne è grave. Importante rapportarsi agli altri in maniera positiva.

Leone fortunato in amore? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox

Il Leone ha bisogno di essere ammirato comunque, avere Venere e Luna che è favorevole significa essere affascinanti. Ci sono persone non coinvolgenti a livello fisico ma ci intrigano perché parlano bene, ci intrigano. Per tanti motivi si è al centro dell’attenzione.

Ariete, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’Ariete ha una nuova settimana che inizia in modo interessante e con alcune stelle ottime. Si è dei tosti e rispetto agli altri segni zodiacali che si abbattano capita di sconfiggere i problemi proprio quando sono difficili. C’è uno slancio in più. Più le cose vanno male e più ci si sente di reagire. Nei momenti difficili si vuole ottenere qualcosa di meglio.

Scorpione, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

Lo Scorpione ha bisogno di tranquillità anche a livello pratico e organizzativo e quando una situazione non va a genio voi reagite mandando a quel paese una persona. Si torna a casa e ci si rimane male comunque. Mercurio, Marte e Saturno sono nervosi e c’è insofferenza. In certi casi si pensa di cambiare vita.



