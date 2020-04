Oroscopo Paolo Fox di oggi/ Sarà un buon 28 aprile 2020 per Leone e Vergine?

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Leone lavoro da sistemare

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox possiamo andare ad analizzare da vicino tutte le sfaccettature segno per segno. Il Leone non deve essere troppo permaloso. Anche se si ritiene di essere forti in ogni caso per forza di cose si ha a che fare con quelli che stanno intorno. Si devono mettere a posto questioni economiche e lavorative ricordando che Saturno ora si trova in opposizione. Agli inizi dell’anno poche risorse.

Vergine fortunato in amore? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox

La Vergine ha un momento molto importante in un periodo di piena crisi. Il segno sarà tra i primi ad alzare la testa e resta uno tra i segni protagonisti della propria vita. Spesso gli altri segni amareggiano perché si mettono di traverso. Attenzione nel rapporto tra genitori e figli.

Gemelli, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Gemelli devono trovare compattezza in famiglia. Ci sono situazioni familiari di difficoltà che hanno sconvolto ma Saturno e Venere in buon aspetto danno buone chance. Il periodo permette di riprogrammare eventi. Si è tra quelli che andranno a recuperare più in fretta, adesso c’è anche un perché e fino a qualche tempo fa si pensava di fare tutto di corsa ma ora non è più possibile.

Bilancia, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

La Bilancia ha una bella Venere in bell’aspetto. Ci si dovrebbe quindi dedicare anche alle relazioni. Se c’è una storia si può programmare un evento. Invece se capita di non avere una relazione si potrebbero allargare gli orizzonti col web. Stelle che sbloccano questioni pratiche.



