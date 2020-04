Oroscopo Paolo Fox di oggi/ Sarà un buon 29 aprile 2020 per Vergine e Gemelli?

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Vergine lavoro da sistemare

L’oroscopo di Paolo Fox si preannuncia molto interessante per analizzare segno per segno la giornata. Vergine: si prediligono le questioni pratiche ai sentimenti. Alcuni pensano che il segno sia freddo, ma è costruttivo. Non si accettano vicende sentimentali che provocano disagi. In questo gli uomini sono più forti e stabili delle donne che si fanno coinvolgere maggiormente. Solo in amore si deve stare attenti.

Gemelli fortunato in amore? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox

Gemelli: Venere sarà nel segno fino alla fine di luglio si può parlare di un bell’oroscopo. Si cresce quando si hanno grandi difficoltà da superare. Nella vita le esperienze ci fanno stare male, ma se le superiamo ci danno energia e maturità che ci aiuta nel futuro. Si è diversi rispetto a prima.

Bilancia, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Bilancia: in questa giornata si è frastornati, si sente di più la natura fantasiosa. Si vuole evadere da situazioni complicate. Si sente una situazione di grande difficoltà da superare. Resta qualche fastidio a livello economico per le spese di casa. Meglio controllare le carte con la burocrazia come ostacolo.

Leone, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

Leone: basta con le collaborazioni non fruttuose e con quello che non va. A volte si affrontano eventi che portano a uno stop. Saturno opposto evidentemente porta a necessità di superare un ostacolo. Al centro dell’attenzione per l’amore.



