Oroscopo Paolo Fox di oggi/ Sarà un buon 4 maggio 2020 per Cancro e Acquario?

Oroscopo Paolo Fox, Cancro libero da Saturno

L‘oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia anche oggi. Il Cancro è libero dell’opposizione di Saturno si può liberare di pesi superflui. Si deve ragionare nello sbraitare ma poi si passa dalla parte del torto quando lo si dice a tutti e si è troppo sinceri. Tra oggi e domani meglio non avere atteggiamenti provocatori.

Acquario bisogno di tranquillità. Scopriamolo grazie all’oroscopo

L’Acquario ha bisogno di tranquillità, la crisi era già stata annunciata dalle stelle e questo vale per molti segni. Qualcosa si è interrotto e va ridiscusso. In amore opportunità.

Ariete, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Per l’oroscopo di Paolo Fox l’Ariete ha una giornata con la Luna opposta e per il segno torna quella sensazione di precarietà e di incertezza. Quasi tutti i segni erano giù nelle previsioni del 2020, salvo i segni di terra che sono in recupero. Situazione critica perché portate il fardello dell’anno scorso, chi aveva già una situazione precaria nel dicembre 2019 ora deve ripartire. Non ci si deve scoraggiare. In amore si è più forti di prima.

Pesci, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

I Pesci sono confusi in amore, c’è un momento di disagio per le persone che ora hanno vissuto una crisi che non è risolvibile tradendo. Alla fine ci si sente un po’ amareggiati. Pesa rinunciare ad un amore ma gli ultimi due o tre mesi sono stati particolari. Per il lavoro e per le questioni pratiche fase critiche, ma c’è un Giove davvero importante.



