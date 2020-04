Oroscopo Paolo Fox di oggi venerdì 10 aprile 2020/ Gemelli eAriete top, Gemelli amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino quelli che sono i segni al top della giornata di oggi, 10 aprile 2020. Pasqua sarà interessante per il segno dell’Ariete che ha la Luna favorevole. Questo segno è in grado di reagire e riuscire a ottenere risultati interessanti anche quando vive un momento molto complicato. Venere nel segno può regalare soddisfazione ai Gemelli che vivranno anche l’ingresso di un Saturno molto interessanti. Nonostante il periodo sia complicato per tutti questo segno riesce ad adattarsi e ad andare avanti con la carica giusta. Il Capricorno vive un momento di grande crescita nonostante quello che sta accadendo in questo periodo. I primi sei mesi del 2020 sono importanti e lo si capisce se si guarda il cielo del segno che può trovare la forza per adattarsi e per raggiungere i risultati che si hanno in mente.

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox in merito. Per i Gemelli trattative e accordi potrebbero molto presto finire in bilico. Nonostante questo c’è già chi sta lavorando per cercare di trovare una soluzione alle difficoltà di questo periodo. L’Ariete vive un momento di risveglio con qualcuno che sta cercando di mettersi a lavorare per portare avanti progetti importanti già in vista della fine del mese. Il Cancro rischia di mettere a rischio la pazienza degli altri una cosa che potrebbe compromettere anche il campo professionale. Il Leone si sente in gabbia e soffre questa situazione che sta ostacolando diverse situazioni e che sta mettendo bastone tra le ruote anche ai più volenterosi e ottimisti. La Vergine continuerà a vivere un anno importante nonostante tutto e ha la forza per reagire e cercare di voltare pagina verso il futuro.

AMORE – Soffermiamoci sull’amore sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Venere torna attiva per l’Ariete e questo può far pensare a un sentimento che se nato può crescere e che può portare a un riavvicinamento se in passato c’era stato un allontanamento. I Gemelli si potrebbero trovare a vivere nuove frontiere per quanto riguarda i sentimenti. Il Leone vive un momento molto complicato sul lavoro, ma nonostante questo rimane affascinante e può sicuramente raggiungere qualcosa di molto importante verso il futuro. La Vergine deve fare molta attenzione in questo periodo a non tralasciare nessuno dal punto di vista dei sentimenti. La Bilancia si potrebbe trovare a rimettersi in gioco anche se c’è stata una delusione in passato. Venere molto favorevole in questo periodo può portare ad avere maggiore voglia di stare con le altre persone.



