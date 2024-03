Oroscopo Paolo Fox di oggi venerdì 8 marzo 2024/ Recupero dell’Ariete, i Gemelli sono in evoluzione

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete risolva entro domenica, il Toro fa luce su tutto

Ariete, momento di grande intraprendenza e aprile sarà davvero fondamentale, con tanti pianeti nel segno. Ciò che è davvero interessante di questo cielo è la grande volontà di azione, che l’Ariete ha sempre nel suo DNA, ma che ultimamente è stata un po’ offuscata da problemi, anche fisici. Evita di sollevare polveroni e risolvi un problema entro domenica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, se c’è qualcosa che non funziona devi parlare: questo è un anno che spinge a valutare bene le cose che non sono andate bene negli scorsi anni. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Giove nel tuo spazio zodiacale ha la facoltà di illuminare la tua vita e inevitabilmente anche gli angoli bui vengono alla luce. In molti ora si renderanno conto di situazioni che avevano trascurato e dovranno porvi rimedio. Tuttavia Giove rappresenta la grande caparbietà che sarà molto forte, fino alla fine di maggio.

Gemelli, queste sono giornate in cui puoi recuperare emotivamente. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che ogni sego zodiacale vive un percorso unico. Nel caso dei Gemelli parliamo della conoscenza che si alimenta grazie alla curiosità nei confronti degli altri. Ecco perché sono inclini al pettegolezzo, ma benevolmente, perché amano sorridere. Questo è il momento per approfondire la conoscenza e se qualcosa è stato lasciato indietro qualcosa, va rivisto. L’amore è in bilico e, soprattutto da lunedì, ci sarà il bisogno di capire cosa sta accadendo.

Cancro, ci sono ritardi e conflitti sul lavoro che vanno accolti e accettati, evitando le malinconie! Momento positivo per le nuove imprese e domenica sarà una bella giornata. Da venerdì, Venere inizierà un tragitto molto favorevole all’amore, anticipa l’Oroscopo di paolo Fox.











