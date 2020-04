Oroscopo Paolo Fox di Pasqua, oggi 12 aprile 2020/ Cancro, Scorpione, Gemelli e…

Segni d’Acqua al centro delle previsioni di Paolo Fox su Radio Latte e Miele in questa domenica 12 aprile 2020. L’esperto delle stelle parte dal segno del Cancro: sarà una buona Pasqua, non vi va di fare nulla e in questi giorni vi va un po’ di fare gli arrabbiati. Adesso volete tranquillità o essere arrabbiati perché non vi pagano come meritate. Siete buoni e cari ma se gli altri tirano troppo la corda a lungo termine c’è un rischio di spezzarla. Lo Scorpione vive una Pasqua tranquilla e in generale il vostro cielo vi invita a superare perplessità. Attenti a non mettere troppo alla prova le persone. Chiusura obbligatoria per i Pesci, ultimo segno dello zodiaco: cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox? Domenica a metà, non siete stati tanto contenti di quello che avete vissuto in amore. Ci vuole prudenza nei sentimenti e per il lavoro poi non dovete mettere il carro davanti ai buoi. Maggio mese importante.

Paolo Fox si è occupato anche dei segni d’Aria nelle sue previsioni dell’oroscopo. L’astrologo per i Gemelli parla di un giorno di Pasqua che porta dubbi o ricordi, forse manca qualcuno nella vostra vita che c’era tempo fa. Non fatevi prendere dalle nostalgie. Riuscite in modo semplice a trovare un senso anche alle giornate pesanti. Ci vuole attenzione, l’amore premia anche in un periodo così difficile. Per voi il salvagente è l’amore. Meglio che ce l’abbiate. Capitolo Bilancia: dovete verificare la tenuta di un amore, Saturno fa un transito molto importante, tutto quello che avete in ogni caso parcheggiato torna protagonista ora. Spesso dite che ci penserete domani ma il domani è oggi. Se vi siete sentiti sbandati o insicuri prendete le redini in mano. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: situazione particolare, siete governati da Urano dissonante. Già da qualche mese non sapete cosa sia giusto fare. Nel lavoro tagli e chiusure.



