Oroscopo Paolo Fox di Pasqua, oggi 12 aprile 2020/ Toro, Sagittario, Leone, Capricorno e…

Toro, Vergine e Capricorno: focus sui segni di Terra nel consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Il Toro, secondo segno dello zodiaco, in questa domenica 12 aprile 2020, giorno di Pasqua, ha bisogno di conferme in amore e sul lavoro. In questo giorni, Giove è in posizione favorevole ma Saturno è contrario. Tutto quello che volete fare si farà. Siete preoccupati per le questioni economiche o lavorative, preoccupazione di tutti ma voi avevate investito in più. La Vergine? Non deve perdere tempo: dovete superare piccoli disagi, in amore è necessario essere cauti e anche in famiglia. Pensate al recupero nella seconda metà del mese. Giornata fuori gioco e stralunata ma niente di grave. Chiusura per il Capricorno: siete in pensiero per certe scadenze, per una rata o per una spesa. Ora ci sono tante persone in crisi ma molti di voi usciranno più forti. Chi lavora come dipendente dopo qualche tempo avrà un aiuto.

Approfondimento legato ai segni di Fuoco nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Giorno di Pasqua che per l’Ariete porta energia in più e Saturno interessante. Mercurio è accesso: accende la vostra energia e la vostra mente. Si inizia a programmare qualcosa di nuovo. Progetto in ballo e anno davvero intermittente. Non è l’anno della liberazione ma l’anno buono sarà il prossimo. Saturno ora è in un segno a voi favorevole ma poi torna in Capricorno e ancora sarà in Acquario. Prove tecniche di trasmissione, se si guarda al 2019 tutto era bloccato. Il Leone sa benissimo come reagire alle vicissitudini della vita, questa Pasqua nasce in maniera interessante perché baciata sia da Mercurio, che dal Sole e Luna favorevoli. Avete voglia di dare un calcio alle tensioni e vivere in modo positivo. L’aspetto famiglia e sentimenti è fertile. Il Sagittario ha sempre la forza di ripartire, come il Leone. La giornata nasce con Luna, Marte Sole e Saturno favorevoli. Se non c’è però un accordo in amore potrebbe essere colpa del partner. Se accanto avete una persona che limita il desiderio di andare fuori di testa è pesante da gestire.



