Oroscopo Paolo Fox domani 10 ottobre 2022/ Amore al top per Gemelli e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani 10 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come ogni giorno, anche oggi torna il quotidiano appuntamento con l’oroscopo domani di Paolo Fox che attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv, svela le previsioni delle stelle per la giornata di domani, lunedì 10 ottobre. Quelli dell’astrologo più famoso della televisioni italiana sono consigli da verificare sul campo come ricorda puntualmente lo stesso Fox. Cosa prevede, dunque, il cielo per i segni dell’oroscopo? Che giornata sarà? Luna nel segno per l’Ariete. In realtà però c’è anche qualche momento di disagio causato dall’opposizione di Mercurio, Venere e del Sole. Qualche fermo può riguardare i sentimenti. In alcuni casi non c’è abbastanza tempo per stare accanto alla persona che si ama. L’amore in queste prime due settimane del mese di ottobre è più difficile da gestire. In tanti stanno cercando di cambiare attività. I nati sotto il segno del Toro sono alla ricerca dell’equilibrio. In questa fase sarebbe meglio evitare passi falsi, anche perché le prime tre settimane del mese di Ottobre dovrebbero essere meno semplici da gestire. Chi ha un’attività in proprio deve prendere una decisione entro il 23 del mese. Nei rapporti d’amore ci vuole più chiarezza e solo le relazioni più forti hanno superato i momenti difficili degli ultimi mesi. Chi sta vivendo una relazione da poco, deve cercare subito nuovi spunti, altrimenti rischia di annoiarsi o di guardare comunque altrove.

Cielo intrigante per il Gemelli. In questa settimana quindi puoi anche vivere qualche emozione in più. Un evento o un progetto può essere lanciato in vista del futuro. Chi è single da tempo dovrebbe rimettersi in gioco, anche perché adesso è possibile trovare una persona ideale e un incontro potrebbe essere importante. Periodo di difficoltà sul lavoro per il Cancro. Alcuni potrebbero rinunciare ad un progetto, oppure fare cose diverse dal programma. Possono nascere alcune complicazioni nei rapporti più difficili. Ci vuole più cautela con il segno del Capricorno e dell’Ariete. Sarà possibile una rinascita del 2023, ma nel frattempo cura anche la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 ottobre 2022: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Luna favorevole per il Leone nella giornata di domani. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oltre alla Luna, ci sono anche Venere, Marte e il Sole in buon aspetto. Ci sono quindi nuove cose da fare e i sentimenti sono favoriti. Chi ha voglia di mettersi in gioco avrà di più in questi giorni. Il Leone è di solito un segno zodiacale generoso per natura. Sei anche vanitoso e ti mostri forte agli occhi degli altri, sapendo anche come gestire le situazioni più difficili. In questa giornata sarebbe meglio anticipare i tempi, perché poi successivamente ci sarà qualche rallentamento.

I nati sotto il segno della Vergine stanno vivendo un momento particolare. Ci sono grandi progetti, ma anche arrabbiature. Alcuni non riescono a risolvere problemi di lavoro, oppure non trovano il giusto accordo con i soci o collaboratori. Qualcuno negli ultimi giorni si è agitato perché non è riuscito a fare tutto quello che voleva. Forse c’è stato un piccolo calo fisico, o un momento di disorientamento. Secondo l’Oroscopo del Giorno le relazioni con alcuni segni sono un po’ agitate, come quelle con Pesci e Sagittario. Conviene aspettare la fine del mese prima di fare scelte drastiche. Scelta importante da prendere per la Bilancia. L’opposizione di Giove continua a creare comunque qualche dubbio per quanto concerne le questioni pratiche ed economiche. Grande successo per lo Scorpione. A fine mese infatti molti pianeti entreranno nel segno, quindi alcuni progetti nati adesso, poi potranno essere completati con successo entro i primi giorni di novembre. Qualcuno ha già cambiato, mentre altri potrebbero cambiare entro la fine dell’anno. Chi ha intenzione di studiare nuove strategie può sfruttare l’Oroscopo di oggi.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo favorevole nella giornata di domani per il Sagittario. Stanno cambiando tante situazioni, quindi è più facile affrontare eventi o problemi che arrivano anche dall’esterno. In alcuni casi non c’è stata una riconferma lavorativa, oppure qualcuno ha capito che deve cambiare un po’ le sue strategie in vista del futuro. Nelle ultime quattro settimane hai perso tempo e adesso hai bisogno di recuperare. Tensione in arrivo per il Sagittario. La Luna prima in Ariete e dopo in opposizione, comporta difficoltà e ritardi oltre che una certa tensione. Siete in sintonia con le persone che amate ma c’è qualche dubbio. Troppa confusione rischia di rovinare tutto. Cercate di essere molto cauti e non dite cose di cui potreste pentirvi alla persona che avete al vostro fianco.

Alti e bassi per il Capricorno. Il transito di Mercurio, Venere, Sole e Giove in opposizione non rappresentano un vero e proprio blocco, ma piuttosto la necessità di raggiungere un compromesso. L’Oroscopo del Giorno invita a trovare delle soluzioni alle situazioni poco chiare. Nella primavera del 2023 hai la possibilità di raggiungere un grande traguardo. Le relazioni in questa fase sono caratterizzate da alti e bassi. Incontro interessante in amore per Acquario. Il mese è interessante per sistemare qualche questione rimasta in sospeso. Giove spinge a realizzare nuovi progetti in queste giornate. Per i Pesci è arrivato il momento di cambiare rotta. Se devi chiedere qualcosa è bene parlare subito. In generale hai la possibilità di riparare i danni fatti nelle ultime settimane. Se qualcosa non sta andando come desideri, allora è il momento giusto per cambiare rotta ed intervenire. Chi ha avuto problemi d’amore deve ritrovare un po’ di tranquillità.











