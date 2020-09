Oroscopo Paolo Fox domani 18 settembre 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 18 settembre 2020 ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top. Ariete: la Luna è di grande aiuto per quanto riguarda l’amore. Si deve dare un’occhiata ai contratti di lavoro che potrebbero riportare delle clausole non proprio favorevoli. Leone: le storie appena nate sono importanti e possono durare, ma attenzione perché domani ci potrebbero essere degli imprevisti. C’è grande energia da sfruttare sul lavoro.

Vergine: ci saranno stimoli in questo periodo, la giornata di oggi aiuta per quanto riguarda il lavoro mentre tra 24 ore saranno favoriti i nuovi incontri. Sagittario: la Luna è favorevole in questo momento. Si deve fare attenzione alle spese, da domani ci sarà un recupero a livello sentimentale non di poco conto. Capricorno: sono diversi i pianeti favorevoli in questo periodo. A livello professionale le cose vanno già meglio in questo periodo rispetto agli ultimi giorni. Da domani si recupera anche in amore. Pesci: si vivrà una giornata faticosa, nonostante la via del lavoro sia spianata per buoni risultati. Domani ci sarà un incontro veramente molto speciale.

Previsioni oroscopo 18 Settembre: oroscopo Toro, oroscopo Cancro

Voltiamo pagina con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox 18 settembre 2020. Ora è il momento dei segni flop. Toro: è un momento in cui forse sarebbe meglio evitare di discutere. Le trattative professionali hanno subito un arresto e da domani ci saranno anche dei problemi in amore. Cancro: in questo periodo sarebbe meglio vivere i propri sentimenti con attenzione. Non è questo il periodo migliore per andare a firmare degli accordi. Da domani ci potrebbero essere delle dispute.

Oroscopo 18 Settembre: oroscopo Gemelli, Bilancia, Scorpione e Acquario

Gemelli: il segno è insoddisfatto in amore. Ci saranno delle discussioni importanti sul posto di lavoro. Ma da domani Marte e Venere aiuteranno per lanciare una fase di recupero. Bilancia: il cielo è ambiguo, ma proprio per questo non si deve essere bloccati quando c’è necessità di dire la propria opinione. Sul lavoro ci saranno da risolvere alcuni problemi. Scorpione: a livello sentimentale ci potrebbero essere delle preoccupazioni in questo periodo. Forse qualcosa non sta andando per il verso giusto. Da domani ci sarà una Luna nuovamente favorevole nonostante sul lavoro ci sia agitazione non di poco conto. Acquario: manca passionalità, non si deve essere precipitosi nelle proprie decisioni. Venere sarà opposta nelle prossime 24 ore e potrebbe creare problemi in amore.

