Oroscopo Paolo Fox domani 22 dicembre/ Scorpione, Ariete, Capricorno in crescita

Oroscopo, le previsioni del 21 dicembre secondo Paolo Fox

Ecco i segni in crescita di domani domenica 21 dicembre, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Ariete: giornata in crescita rispetto alle altre due di questo weekend con amore, lavoro e fortuna a quattro stelle. Scorpione: le buone stelle non mancano di colpire questo fine settimana con cinque stelle in amore e lavoro e quattro in fortuna negli incontri. Capricorno: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Per le relazioni sentimentali è un crescendo in positivo. Pesci: lavoro e fortuna cinque stelle, amore quattro. Weekend interessante per chi vuole pensare all’amore come a qualcosa di molto interessante. Non si devono giudicare le persone prima di averle incontrate, attenzione se c’è qualche scheletro nell’armadio.

