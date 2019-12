Oroscopo Paolo Fox domani 22 dicembre/ Toro, Leone e Acquario giornata nera!

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox del 22 dicembre

Proseguiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 dicembre 2019, con i segni che sono in fondo alla classifica da considerarsi dunque flop. Toro: oggi si rischia di pagare lo scotto se si è stati troppo nervosi negli ultimi giorni, sono tre le stelle in amore, lavoro e fortuna. Il rischio è quello di arrabbiarsi un po’ troppo. Leone: si cala vistosamente con tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Ci potrebbe essere qualche battibecco di troppo a causa di una Luna storta. Acquario: solo oggi per questo weekend il segno è un po’ contrastato con amore, lavoro e fortuna tre stelle. Evidentemente c’è un po’ di fatica e stanchezza.

