Oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni di venerdì 14 marzo 2025

Cosa raccontano le stelle per la giornata di domani, venerdì 14 marzo 2025, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox? Tornano puntuali le previsioni del celebre astrologo della televisione italiana, che come sempre fa il punto della situazione per ciascuno dei 12 segni zodiacali. Ecco di seguito le previsioni di domani per la prima metà dello Zodiaco, per i segni che vanno dall’Ariete alla Vergine.

Scopriamo insieme le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 14 marzo 2025, dall’Ariete alla Vergine:

ARIETE: Sul lavoro potrete fare importanti progressi e ricevere soddisfazioni grazie alla vostra competenza, oltre ad ampie possibilità di nuovi guadagni; in amore, saprete vivere la vostra relazione con maggior leggerezza e sarà anche l’occasione per incrementare la vostra cerchia di conoscenze.

TORO: Giornata ricca di intraprendenti iniziative e di risposte importanti in arrivo soprattutto per i liberi professionisti, occhio però ad alcune decisioni da prendere sulla famiglia e la casa; in questo periodo trascurerete un po’ l’amore, ma nel weekend in arrivo ritroverete il giusto entusiasmo al fianco della vostra persona.

GEMELLI: Vivrete di grande determinazione nei prossimi mesi, al momento però dovete risolvere una situazione complicata e relativa al vostro passato, soprattutto in un periodo di forti tensioni. Sul fronte delle relazioni interpersonali, potrete incrementare le vostre amicizie e stringere nuove interessanti collaborazioni.

CANCRO: Giornata che vi renderà decisamente attivi soprattutto sul fronte delle relazioni interpersonali. In famiglia ritroverete l’armonia e l’equilibrio giusti anche per affrontare questioni da tempo rimandate; in amore, invece, potreste vivere situazioni di crisi col partner soprattutto se non si prende cura delle vostre richieste e necessità.

LEONE: Grazie alla Luna favorevole, farete una bella impressione nel vostro gruppo di lavoro grazie ad una brillante intuizione e sarete apprezzati; in arrivo entro domenica novità o risposte da tempo attese. In amore vibrazioni positive per le coppie, ritroveranno l’armonia anche quelle che arrivano da un periodo di litigi.

VERGINE: Sono giorni di svolta per la Vergine soprattutto a lavoro, ritroverete frenesia, entusiasmo e novità dopo gli ultimi mesi di stallo ed entro aprile arriveranno risposte che cercate da tempo. Proteggete il vostro amore e, dopo le ultime distrazioni che hanno rischiato di incrinare il rapporto di coppia, concedetevi un weekend romantico.