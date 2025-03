Oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni di venerdì 14 marzo 2025

Tornano puntuali anche per la giornata di domani, venerdì 14 marzo 2025, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Dalle questioni lavorative e sentimentali alla salute e il benessere della persona, il noto astrologo della tv analizza come sempre nel dettaglio la situazione segno per segno; scopriamo ora nel dettaglio le previsioni per la seconda metà dello Zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni di domani per i primi 6 segni).

Oroscopo Paolo Fox domani: tensioni per Capricorno e Pesci

BILANCIA: Dopo un blocco iniziale avete la strada spianata sul lavoro per compiere progressi e concedervi nuove opportunità. Qualche difficoltà in più in amore, dove le coppie faticano a ritagliarsi momenti condivisi e chi si è lasciato da poco preferisce concentrarsi su se stesso; evitate inutili tensioni col partner e siate più comprensivi.

SCORPIONE: Fase positiva sul fronte professionale, complice il mese di marzo che vi spingerà verso nuovi progetti o interessanti collaborazioni; a lavoro potreste affrontare le invidie e le critiche di qualcuno, ma dimostratevi superiori. In amore, dopo alcune discussioni, le coppie potranno godersi un weekend tranquillo.

SAGITTARIO: È un periodo estremamente faticoso, pertanto non riempitevi di tensioni e responsabilità eccessive; sappiate fermarvi e, di fronte alle avversità, siate determinati senza farvi condizionare da eventi passati. Sul fronte personale, evitate i momenti malinconici e la negatività e proseguite dritti nella vostra direzione.

CAPRICORNO: Siete molto determinati in questo periodo ma anche condizionati da momenti di nervosismo e tensioni, soprattutto a causa di chi mina i vostri progetti opponendosi con tutte le forze. Il consiglio è di fronteggiare ostacoli e avversari con lucidità, occhio inoltre alla stanchezza che potrebbe accumularsi nel weekend.

ACQUARIO: È una fase di novità sia per l’amore che per il lavoro, ma c’è una questione economica da fronteggiare: sarete infatti in difficoltà con la gestione delle vostre risorse finanziarie e dovrete affrontare questo problema. Sul fronte personale arriverà un chiarimento importante, mentre il consiglio è di aprirvi a viaggi e nuove esperienze.

PESCI: Giornata segnata da tensioni ancora piuttosto evidenti, dovrete saper armarvi di pazienza e scacciare la malinconia; anche se non vi sentite capiti, cercate di essere comprensivi evitando toni e termini eccessivi. Tensioni che si ripercuotono anche sul vostro equilibrio psicofisico; concedetevi un po’ di relax nel weekend.