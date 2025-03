Oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni di sabato 15 marzo 2025

Domani ha inizio un nuovo weekend ed è tempo di scoprire cosa rivelano le Stelle per i 12 segni zodiacali, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di sabato 15 marzo 2025. Dalle questioni professionali a quelle sentimentali, tra novità e cambiamenti in arrivo, momenti di crisi o di rinascita, l’astrologo fa come sempre il punto sulla situazione segno per segno; scopriamo ora nel dettaglio le previsioni per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni di domani per i primi 6 segni).

Oroscopo Paolo Fox domani: benissimo l’Acquario, Capricorno tesi

BILANCIA: Giornata favorevole e nuove emozioni in arrivo che aiuteranno a ritrovarvi; sarete notati per la vostra eleganza e, inoltre, la Luna vi spingerà ad accettarvi anche nelle imperfezioni. In amore le coppie potrebbero andare incontro ad una giornata critica, meglio evitare polemiche che potrebbero compromettere il rapporto.

SCORPIONE: Eccellente giornata sul fronte lavorativo, dove potreste ottenere importanti riconoscimenti e soddisfazioni per il lavoro svolto; sarete spinti da una grande forza di volontà per un progetto artistico a cui tenete, inoltre è il periodo fertile per rivolgere un’importante richiesta al vostro capo.

SAGITTARIO: Un periodo per voi irrefrenabile ma segnato anche da guai fisici che rischiano di avere ripercussioni anche sul vostro morale. Potreste essere avvolti da un velo di malinconia, ma cercate di mettervi il passato alle spalle; giornata di ripartenza per chi ha avuto problemi nell’ultimo periodo, pur sostenuti dagli affetti più cari.

CAPRICORNO: Weekend ideale per ricaricare le energie e concedervi un po’ di relax, dopo una settimana stancante in cui avete accumulato troppo nervosismo; sarete abbattuti dallo stress che vi causano le eccessive responsabilità, ma potreste risollevarvi con il prezioso supporto di un fidato amico.

ACQUARIO: Weekend al top grazie alla Luna e a Giove che vi renderà brillanti e irrefrenabili, e anche in amore sarà una giornata coinvolgente e ricca di nuovi impulsi; potreste anche riflettere su una scelta di vita importante, come la convivenza o il matrimonio verso cui siete sempre stati restii, ma non abbiate fretta.

PESCI: Weekend interessante e carico di ottimismo per il futuro, soprattutto perché state già notando i frutti del vostro raccolto che si concretizzerà nei mesi successivi; questa rinnovata autostima e voglia di fare si ripercuoterà anche sul fronte professionale e, in amore, nella vita accanto al vostro partner.