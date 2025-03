Oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni di sabato 8 marzo 2025

Cosa raccontano le stelle per i 12 segni zodiacali per la giornata di domani, sabato 8 marzo 2025? Lo scopriamo insieme attraverso l’Oroscopo Paolo Fox di domani, con le consuete e immancabili previsioni del celebre astrologo della televisione, tra questioni lavorative, sentimentali e di salute. Analizziamo ora nel dettaglio le previsioni inerenti alla seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo Paolo Fox domani: Bilancia in down, bene lo Scorpione

BILANCIA: La Luna avversa causerà malumori e tensioni nella vostra vita e nel rapporto con le altre persone; saranno necessari chiarimenti e, per farlo, è importante scacciare via rancori o risentimenti e non portare nel vostro privato eventuali tensioni che potrebbero scoppiare a lavoro.

SCORPIONE: Giornata decisamente favorevole e, grazie alla Luna vostra alleata, vivrete importanti momenti carichi di amore al fianco del vostro partner. Iniziate a pianificare il vostro futuro e non sottovalutate gli obiettivi prefissati, perché dalla seconda metà dell’anno arriverà una svolta importante.

SAGITTARIO: Giornata di confusione ed instabilità, legata soprattutto all’ultimo periodo fatto di tanti alti e bassi che rischiano di disorientarvi anche sul fronte emotivo. Potreste veder allungati i tempi per risolvere questioni burocratiche o legali, ma nel grande caos del periodo dovete aggrapparvi all’amore.

CAPRICORNO: Le stelle, nell’eventualità di possibili contrasti e tensioni con gli altri, invitano i Capricorno a risolverli senza rimandarli nel tempo; meglio essere saggi e riflessivi piuttosto che far dominare il vostro orgoglio, anche perché sono questioni facilmente risolvibili solo se non le estremizzate.

ACQUARIO: Potreste rimanere scottati dalla disillusione di progetti o idee utopiche che avevate in mente, rassegnandovi alla realtà dei fatti. Bene l’amore, ma per chi è in coppia e desidererebbe maggior libertà è meglio fare delle riflessioni: se vi sentite limitati negli spazi, riflettete su cosa non va con il partner.

PESCI: Momenti positivi sul fronte sentimentale, mentre a lavoro vi lascerete guidare dall’istinto senza farvi condizionare dal contesto; periodo di importanti soddisfazioni a livello professionale, presto dovrete affrontare scelte importanti ma nel frattempo pianificate nel dettaglio il vostro futuro, senza trascurare i momenti di relax.