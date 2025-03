Oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni di domenica 9 marzo 2025

Dopo le previsioni per la prima metà dello zodiaco, tornano puntuali anche quelli per gli ultimi sei segni dell’oroscopo. A svelare l’andamento delle stelle è, come sempre, Paolo Fox che dà preziosi consigli su come godersi la giornata di domani, domenica 9 marzo 2025 che, per alcuni sarà serena e tranquilla e per altri aprirà la strada ad una settimana in cui non mancheranno cambiamenti e imprevisti, ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani: Acquario, problemi economici

BILANCIA: Recupero lento e graduale per i nati del segno secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Paolo Fox. Il fatto di avere nuovi stimoli e di non sentirsi più vittime di tensioni è decisivo: è come se fosse iniziata una nuova fase rispetto al passato. Nell’ambito del lavoro state aspettando di proporre nuovi progetti. Evitate, comunque, di lasciarvi prendere da tensioni eccessive.

SCORPIONE: Domenica di rinnovamento se avete lavorato a lungo ad un progetto. Artisti e creativi sono più che mai favoriti con Marte in ottimo aspetto. Con Saturno a favore non sono da escludere successi. Tutto quello che nasce in questo periodo può portare lontano.

SAGITTARIO: Di tanto in tanto è bene fermarsi. Alla fine di febbraio c’è già stato un calo personale, fisico ma per fortuna siete forti e siete riusciti ad affrontare qualsiasi battaglia a testa alta. Rapporti interpersonali top perché siete circondati da persone che ricambiano la vostra generosità.

CAPRICORNO: Non è da escludere la presenza di una persona che vi faccia perdere la pazienza. In queste giornate potrebbe addirittura venirvi voglia di buttare tutto all’aria e scaricare ogni responsabilità. Questo desiderio di fare piazza pulita sarà ancora più forte da metà anno.

ACQUARIO: Fase di interessi per nuovi progetti e accordi che potrebbero arrivare e svilupparsi nei prossimi mesi. Non sono da escludere rivoluzione nei rapporti di lavoro. Attenzione alla sfera economica dove potrebbero esserci perdite per alcune fatture non pagate o un contratto non ancora rinnovato. Troppe le spese recenti, difficile recuperare.

PESCI: Se avete accanto la persona giusta, potete sviluppare al meglio le vostre potenzialità. Avete le stelle a favore per fare spazio a progetti importanti. Tra maggio e giugno sarà importante decidere cosa portare avanti e cosa non fare più.