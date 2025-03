Oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni di domenica 9 marzo 2025

Tornano puntuali le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox valide per la giornata di domani, domenica 9 marzo 2025. Il noto astrologo che svela l’andamento delle stelle anche in tv, come al solito, si concentra sulla situazione sentimentale e lavorativa dei vari segni zodiacali tra i quali alcuni potranno contare sui favori delle stelle e altri dovranno fare i conti con l’opposizione di pianeti che rendono la giornata non particolarmente serena, ma andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 8 marzo 2025/ Sagittario cresce, Acquario in forma

Oroscopo Paolo Fox domani: turbamento positivo per i Gemelli

ARIETE: Le stelle di questa giornata parlando di emozioni sincere e tensioni da superare. La Luna è contraria come ieri, se hai già notare sabato provocazioni o tensioni, bisogna stare attenti a non peggiorare la situazione. Questo, per i nati del segno, resta un cielo importante perché ci sarà anche la possibilità di chiudere rapporti che non sentire più importanti.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 8 marzo 2025/ Ariete in affanno, Toro ha nuovi piani

TORO: Cielo particolarmente interessante per i rapporti interpersonali. Per quanto riguarda il lavoro, presto ci saranno opportunità e soluzioni legali. Il periodo più importante resta quello di maggio ma chi ha dovuto affrontare qualche intralcio già a febbraio può comincia a guardare ai prossimi giorni con ottimismo. In amore, bene rispondere ad una chiamata.

GEMELLI: Periodo di turbamento positivo per i nati del segno per i quali ciò che conta di più sono i sentimenti. Ci sono, infatti, dei Gemelli che potrebbero fare una richiesta importante al partner. Chi, invece, ha vissuto una separazione, può tuffarsi in nuove avventure. Idee vincenti per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 8 marzo 2025/ Malumori per Bilancia, Sagittario tra alti e bassi

CANCRO: Con la Luna nel segno, questa domenica garantisce emozioni sincere anche se questo non basterà a sanare una ferita in amore. Se c’è una persona che non ve la racconta giusta, è bene chiarire il prima possibile. Nell’ambito lavorativo, cercate soluzioni diverse rispetto al passato.

LEONE: Resta il re dello Zodiaco e in questi giorni ancora di più durante i quali i nati del segno potrebbero aver vinto una sfida. I single del segno dovrebbero osare e spingersi alla conquista di qualcuno. Anche le occasioni professionali saranno spinte al meno nel corso dei prossimi mesi.

VERGINE: Giornata di recupero dopo le tensioni che hanno caratterizzato i mesi scorsi. E’ iniziata una fase nuova e state aspettando per proporre nuovi progetti nell’ambito del lavoro. Tra la fine di marzo e gli inizi di aprile potrete rilanciare una nuova idea.