Oroscopo Paolo Fox, domenica 10 maggio/ Le previsioni di oggi per Pesci, Cancro, Scorpione

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di Gemelli, Acquario,Bilancia

Spazio ai segni d’Aria sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel consueto appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo dà il via alla sua carrellata partendo dai Gemelli, che vivono una mattinata particolare. Per molti il valore della famiglia ora è importante. Nel pomeriggio chiarezza in amore: dal punto di vista sentimentale periodo importante. Capitolo Bilancia: questa domenica è sottotono, nei rapporti con Ariete e Capricorno ci sono momenti difficili. Scelte importanti solo se ne vale la pena. Siate sereni. In amore grande cielo. Manca solidità ma arriva un sentimento. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario, che sa di dover uscire fuori da costrizioni e consuetudini. Il vostro modo di fare è sempre più spiccato e ora potete decidere di fare cose che prima non avete mai fatto. Si vede un futuro intrigante. Un socio può diventare anche una persona di riferimento per cavalcare l’onda. Attenzione se una storia non va perché potreste trovare qualcun altro che ora vi tira fuori.

Pubblicità

Pesci, Cancro, Scorpione: cosa aspettarsi oggi secondo l’oroscopo?

Anche i segni dell’Acqua al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro in questa domenica 10 maggio 2020 deve evitare qualsiasi tipo di discorso che crei imbarazzi, anche se stavolta non siete voi a sollevare il polverone e forse sono le persone intorno a voi che hanno avuto difficoltà. Se ci sono persone contro di voi allontanatele. Nati Scorpione? Questo segno è affannato e si sa, ma c’è una buona notizia: dalla settimana c’è Marte in transito e significa una rivalsa. Si intravede qualcosa di più. Volete un po’ più di certezze. Chiusura obbligata per l’ultimo segno dello Zodiaco: i Pesci non riescono a uscire fuori da una situazione di conflitto, opportunità dal 13 e la seconda parte di maggio regala di più. Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si riveleranno azzeccate?



© RIPRODUZIONE RISERVATA