Oroscopo Paolo Fox domenica 5 luglio/ Acquario, Vergine, Toro: che giornata sarà?

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano ad occuparsi in questa domenica 5 luglio 2020 dei segni di Fuoco. L’Ariete è agitato nel cuore, il fatto che ci siano ritardi crea stress e continue liti nel lavoro, i progetti partiti alcuni mesi fa sono in divenire. Cercate di pensare a relazioni belle e amicizie. Capitolo Leone: adesso questo segno deve scoprire l’amore, l’amicizia è importante ma i sentimenti contano di più. Il periodo del lockdown ha dato la possibilità a tutti quelli che vivono per lavoro e pensavano che i sentimenti non fossero utili di capire che invece avere una persona da amare è importante. Il Leone da solo non ci sta mai, sia perché è molto amato, sia perché sa come farsi amare. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario che ha un periodo di crescita: sapete bene che ci sono momenti bui che si intervallano a momenti di una grande lucidità e fortuna. Il vostro Giove ogni tanto si distrae. Recuperate da fine anno.

Toro, Vergine e Capricorno: scopriamo la loro giornata tramite le previsioni di Paolo Fox con il suo oroscopo

Segni di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 5 luglio 2020. Si parte dal Toro: con Giove, Luna e Saturno favorevoli ha un bel fascino. La cosa bella da fare è prendere qualche giorno di vacanza. Non si deve andare lontano però viste le regole di distanziamento, che impone questa situazione. Nonostante le grandi difficoltà siete in recupero. Vergine: stelle favorevoli, nei periodi difficili dovete trovare situazioni che siano migliori. Avete la capacità di programmare, stabilire e razionalizzare la vostra vita con il coinvolgimento degli altri. In famiglia nascono discussioni per questo. L’unico momento di tensione nasce se gli altri non vi danno retta. Chiusura “terrestre” con il segno del Capricorno: c’è una bella capacità di azione ma a livello pratico la visibilità per voi è poca. Alcuni progetti sono bloccati. A fine luglio potrete capire qualcosa. Settembre, ottobre e novembre sono tranquilli. Mercurio e Marte dissonanti vi parlano di stress.



