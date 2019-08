Oroscopo Paolo Fox e classifica settimanale 11-16 agosto/ Pesci, Ariete, Cancro e…

Oroscopo 11-16 agosto, classifica settimanale Paolo Fox: Cancro e Leone i segni al top!

L’oroscopo di Paolo Fox ci regala anche questa settimana le novità sulle previsioni per tutti i segni dello Zodiaco, oltre che alla tanto attesa classifica, rivelata ancora una volta su DipiuTV. Sono cinque le stelline conquistate dal Cancro, che ora riesce a riprendersi dalla tensione degli ultimi mesi. Saturno però è ancora in opposizione e questo comporta dei ripensamenti in amore. Le coppie sono in via di revisione e luglio è stato utile per i risolvere alcuni conflitti. Chi è ancora in difficoltà deve fare i conti con una crisi più profonda del previsto. Nel Lavoro ci sono stati dei riconoscimenti, forse un nuovo incarico: buone notizie in arrivo anche per questioni legali. Cielo brillante per il Leone, che può contare su un periodo positivo anche in Amore. Calo previsto per Ferragosto, anche se il periodo rimane fertile. Le coppie che sono riuscite a resistere al vento possono pensare al futuro. Per qualcuno vorrà dire un figlio, per altri l’acquisto di una casa. Si può superare tutto. Mercurio nel segno da questa domenica regala la possibilità di raggiungere accordi con più facilità. In arrivo grandi impegni. I nati della Bilancia si sentono a disagio, a causa delle stelle di luglio. Ad agosto non va meglio, anche se si potrebbero verificare dei colpi di fulmine. Le coppie che hanno realizzato un progetto promettono di allungare ancora il passo. Attenzione ai soldi e alle discussioni banali. Nel Lavoro si potrà dare una svolta, anche se non ci si sente apprezzati da un’azienda sleale. Il Sagittario può contare sui sentimenti e regalarsi emozioni importanti. Sabato e domenica molto interessanti, con possibilità per tutte le età di trovare qualcuno di speciale. Le coppie in crisi possono recuperare, in miglioramento i rapporti con la Bilancia. Chi ha un Acquario al fianco dovrà trovare un accordo di lunga durata. Cielo splendido per il lavoro, anche se ci sono stati dei ritardi. Non rimandare nulla.

Oroscopo Paolo Fox: emozioni in arrivo per l’Ariete

Seconda posizione per la classifica di Paolo Fox, che grazie a DipiuTV e la rubrica dedicata al suo Oroscopo ci svela le nuove previsioni. Quattro stelline per l’Ariete: cielo innovativo e emozioni in arrivo grazie a Mercurio in transito positivo da domenica. Le coppie in difficoltà devono trovare le risposte che non sono arrivate a luglio. Chi invece ha un rapporto intrigante può parlare di futuro. Per il Lavoro ci sono vantaggi pronti a fuggire: meglio cogliere al volo le occasioni. Venere positiva per i Gemelli che vogliono iniziare dei legami occasionali. A fine mese ci potrebbe essere però un ripensamento. Buoni i rapporti con Ariete, Leone e Bilancia. Le coppie affrontano i problemi, ma attenzione ai tradimenti e a tutte quelle situazioni che potrebbero creare una frattura incurabile. Nel Lavoro ci sono già state delle buone notizie: possibile recupero economico. I single della Vergine stanno per vivere una svolta decisiva che avverrà a fine agosto. Ora si può dare spazio ai sentimenti. Le coppie recuperano e trovano soluzioni utili. Meglio giocarsi tutte le carte fin da ora, visto che a fine mese ci sarà qualcosa di più. Interessante anche il Lavoro, con cambiamenti importanti e un progetto da inaugurare quanto prima. I cuori solitari dello Scorpione vivono qualche difficoltà in Amore, a causa di giornate di cambiamenti. A Ferragosto si potrebbero cercare dei chiarimenti. Le coppie sono energiche ma devono tenersi lontane dalle liti a metà settimana. Ci vuole pazienza per superare tutto e mettersi a tavolino per trovare una soluzione solo a fine mese. Stelle importanti anche per il Lavoro, ma attenzione a Ferragosto. In arrivo novità. Il Capricorno non è ancora pronto per nuove storie, a causa di una ferita del passato. Il cielo ritornerà sereno dalla prossima settimana. Le coppie sono favorite dalla Luna di domenica: sarà possibile fare progetti per il mese in corso e quello successivo. Nel Lavoro bisogna prepararsi ora per i cambiamenti che avverranno nei prossimi giorni. I Pesci sono insoddisfatti perché cercano l’anima gemella e l’ambiente non aiuta. Vivace, energico, affascinante: in Amore si è cercati, ma attenzione al tira e molla con Ariete e Leone. Le coppie hanno superato la crisi, anche se devono ancora digerire il colpo subito. Venerdì utile per riconciliarsi. Nel Lavoro si potrà ripartire: l’autunno regala vittorie legali e burocratiche.

Oroscopo e classifica: tensione per il Toro

Ultimi due segni per la classifica settimanale di Paolo Fox: quale sarà l’Oroscopo per chi ha centrato solo tre stelline? L’astrologo ci parla come sempre tramite le pagine di DipiuTV e ci svela che il Toro non se la passa proprio bene. La tensione non manca per i single e le discussioni sono dietro l’angolo. Per questo è meglio chiarire subito tutto. Ferragosto pesante. Le coppie subiscono ansie e gelosie che vanno limitate. Il passato negativo deve essere superato, come la noia. Cambiamenti nel Lavoro, alcuni indesiderati. E’ tempo di riposare per chi ha un progetto in cantiere per autunno. Cautela con il portafogli. Altalena emotiva per l’Acquario, che non trova equilibrio in Amore. Il cielo cambierà in positivo già dalla prossima settimana, ma ora vanno verificate tutte le storie poco chiare. Le coppie sono in un momento di riflessione, forse a causa di un problema economico. Cautela con le spese. Anche nel Lavoro non bisogna fare il passo più lungo della gamba. La revisione è d’obbligo e la fatica di questi giorni richieste la vicinanza di amici o comunque persone amichevoli.



