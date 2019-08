Oroscopo Paolo Fox e classifica settimanale 18-23 agosto/ Vergine, Leone, Toro e…

Oroscopo 18-23 agosto, classifica settimanale Paolo Fox: Vergine, Bilancia e Scorpione i segni al top!

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per dare il via alla nuova ondata di previsioni per questa penultima settimana di agosto. L’astrologo ci parla ancora una volta dalle pagine di DipiuTV e ci svela la nuova classifica, a partire da tutti i segni che hanno conquistato cinque stelline. Fra questi la Vergine, che con Venere nel segno può aprire le porte all’Amore. Unito a Saturno, il pianeta dei sentimenti permette anche di rendere più solido un rapporto. I single devono rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco. Le coppie riceveranno qualche novità: alcune renderanno ufficiali le relazioni. Stelle favorevoli con chi cerca casa. Nel lavoro favoriti gli incontri, ma anche studenti e in generale chi è a caccia di soluzioni per prove e problemi. La Bilancia potrà contare su settembre per vivere l’Amore. I nuovi incontri non mancano, ma attenzione al malumore di lunedì e dintorni. Le coppie sono stanche della routine e cercano la trasgressione. Bisogna andare avanti e pensare al futuro. Nel Lavoro occorre superare una chiusura ed evitare conflitti con gli altri oppure di ritornare sui propri passi. Lo Scorpione recupera dopo due settimane pesanti. Alcuni si sentono pressati dalla solitudine e per questo potrebbero cercare un amore, da vivere però solo part-time. Le coppie sono in risalita, anche per i rapporti con gli ex. Separati e delusi potranno fare dei passi avanti. Nel Lavoro bisogna pensare a settembre, grazie ad una lucidità mentale e maggiore fiducia nelle proprie possibilità.

Oroscopo Paolo Fox: difficoltà economiche per l’Acquario

L’analisi e la classifica dell’Oroscopo di Paolo Fox prosegue con il Sagittario, che è cambiato in Amore e forse ora sente il bisogno di essere libero da qualsiasi legame. Magari sta cambiando idea su storie vecchie e nuove. Le coppie devono lottare contro la noia, rimettere in toto le attività per due. Chi è in crisi sentirà di più lo stress. Nel Lavoro ci si sentirà messi da parte. Cautela per un colloquio e nei rapporti: evitare parole grosse. Venere strizza l’occhio al Capricorno fin da domenica. Il cielo è positivo, ma non bisogna chiedere troppo. Le relazioni che nascono ora potrebbero rivelarsi importanti. Le coppie che hanno sconfitto le perplessità sono più forti e tranquille. In grado di superare piccole preoccupazioni in famiglia. Speranza nel Lavoro e buona alleanza che in autunno potrebbe aiutare i liberi professionisti. L’Acquario vivrà delle difficoltà economiche che potrebbero limitare il suo rapporto con l’Amore. Non bisogna mescolare i due campi. Rispetto alla prima parte del mese c’è un maggior desiderio di sentimenti. Le coppie non solo al top, forse per i troppi pensieri. Evitare distrazioni e concentrarsi di più nella relazione. Nel Lavoro non bisogna fare azzardi e agire con cautela con i soldi. Chi ha più collaborazioni aperte potrebbe subire uno stop per una. I Pesci non devono rischiare nei sentimenti e forse ci si sente un po’ vittima. Attenzione al pessimismo. Le coppie sono in crisi e in fase di riflessione. Entro la fine del mese potrebbero esserci liti esplosive. Nel Lavoro non si ha molta voglia di impegnarsi. Forse è meglio una vacanza? Stelle statiche, non litigare con nessuno.

Oroscopo e classifica: perplessità in Amore per i Gemelli

Paolo Fox continua a parlarci di stelle e previsioni, ma anche di classifica e Oroscopo. Scopriamo l’andamento dei segni grazie alla sua rubrica su DipiuTV, che ci svela chi ha registrato quattro e tre stelline questa settimana. L’Ariete potrebbe vivere una passione intensa grazie ad un nuovo incontro. Con settembre dietro l’angolo le occasioni non mancheranno. Le coppie in crisi sono salve e chi ha retto luglio potrà recuperare. Lunedì e martedì favorevoli grazie a Luna nel segno. Nel Lavoro si può programmare il futuro. Ci saranno occasioni per chi vuole cambiare lavoro o iniziare un progetto nuovo. I nati del Toro devono stare lontani dalle difficoltà. Le polemiche sono state fin troppe e anche se il cielo è positivo si rischia di sprecare tutto con l’isolamento. Più feeling con Toro e Vergine. Le coppie sono ad un passo da una scelta autunnale. Da domenica le stelle sono più stabili, favoriscono accordi e fortuna. Si recupera energia nel lavoro, si fanno progetti a lunga scadenza. La diffidenza non manca, così come i vantaggi. Cielo positivo per il Cancro in cerca di Amore. Bisogna superare lo stallo e vivere tutto in modo più piacevole. Le coppie vivono meno tensioni e dalla seconda metà di agosto rendono più solide le relazioni. Cautela con Ariete e Capricorno. Il Lavoro è in recupero, ma questa non è la settimana ideale per fare delle scelte ad alto rischio. Prima bisogna pensare alle entrate. Il Leone sta verificando delle relazioni recenti. Il fascino non manca così come la voglia di vivere nuove passioni, anche se Venere lascerà il segno da domenica. Le coppie possono risolvere dei problemi e pensare di sposarsi oppure di pensare a un figlio. Nel Lavoro ci saranno scontri con le autorità: non si accettano compromessi. Meglio usare però la logica e non seguire la tendenza presuntuosa. Solo un segno registra tre stelline: il Gemelli. In questi giorni non è facile accettare i cambiamenti e ritornano perplessità in Amore, dubbi che spingono a valutare anche le amicizie esistenti. Cautela in coppia, anche quelle più forti. I nervi sono tesi e le liti non mancheranno, forse per via della lontananza del partner. Mancano novità nel Lavoro. Qualcuno è arrabbiato per un rinnovo saltato oppure lentezze di vario tipo. Occorre molta prudenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA