Oroscopo Paolo Fox e classifica settimanale 25-30 agosto/ Cancro, Leone, Gemelli e..

OROSCOPO 18-23 AGOSTO, CLASSIFICA SETTIMANALE PAOLO FOX

Terza settimana di agosto in compagnia di Paolo Fox e del suo noto Oroscopo. Tempo di classifica settimanale per scoprire tutte le novità sui segni grazie a DipiuTV: chi ha conquistato cinque stelline? In testa il Toro con venere dalla sua parte per le emozioni del cuore. Si potrà dimostrare il proprio interesse per una persona, ma è a fine mese che le stelle premieranno con giornate particolari. Le coppie sono un po’ stanche: il segno vuole progettare e avere tutta la responsabilità può sfociare in liti. Attenzione con Gemelli e Pesci. Nel Lavoro, l’autunno promette bene: bisogna solo essere razionali per ottenere di più. La Vergine può contare sulla forza di venere, ancora nel segno. Anche Saturno è in ottimo aspetto: si può parlare di ciò che si sente. Il consiglio è di vivere qualcosa di nuovo. Le coppie solide pensano ai viaggi, mentre la serietà governa quelle più in crisi. Favorite le nozze. Nel Lavoro ci sono progetti in arrivo, forse una promozione inaspettata. Lo Scorpione invece è in fase di recupero, specie chi ha vissuto disagi in Amore ad inizio mese. Inutile imbronciarsi, meglio scendere a compromessi. Si recupera in coppia dopo un inizio agosto difficile. La famiglia viene messa al primo posto. Mercurio in ottimo aspetto regala soddisfazioni, anche per chi ha in mente un nuovo progetto o esami. I single del Capricorno possono rimettersi in gioco grazie a Venere positiva. Fine settimana utile per le emozioni: il consiglio dell’astrologo è di non isolarsi. Le coppie vivono un periodo d’oro, ma solo se stabili. Si pensa ai progetti, casa o figli. Nel Lavoro le stelle sono impegnative ma regalano novità. Chi lavora in proprio potrà ricevere qualcosa in più.

OROSCOPO PAOLO FOX: CANCRO IN RECUPERO

La classifica settimanale di Paolo Fox non può che continuare con i segni che hanno guadagnato quattro stelline. L’astrologo ci svela su DipiuTV che l’Ariete è uno dei segni che troviamo in questa posizione così fortunata. I nati del segno sono in attesa di un amore che faccia battere il cuore e forse è già arrivato. Bisogna cogliere al volo le occasioni senza pensare troppo a ciò che succederà in futuro. Le coppie devono allentare le critiche e tenere in consdierazione dei ritardi per la casa o figli in arrivo. Offerte e proposte per chi lavora in modo indipendente oppure nel turismo, magari per via di un amico. Il Cancro recupera e pensa alle passioni grazie alla Luna nel segno da questo lunedì. Periodo importante per chi è alla ricerca di un Amore. Le coppie discutono e programmano, ma bisogna procedere con cautela. La Luna regala qualche consiglio. Nel Lavoro, Saturno in opposizione spinge al cambiamento. C’è insofferenza e se tutto verrà gestito al meglio, si potranno ottenere delle soddisfazioni. Il Leone non deve cedere alla voglia di potare i rami in Amore. Una relazione potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, forse un’amicizia più importante del previsto. Le coppie ritrovano energia oppure si cerca un sostituto in caso di separazione. La fine del mese aiuta chi vuole cambiare casa. Impegnativo il Lavoro: razionalità al primo posto per ottenere una vittoria. Agitato il Sagittario che potrebbe aver già perso la pazienza a luglio. Ad un mese di distanza le ferite bruciano ancora, ma da settembre si cambia registro. Le coppie superano i problemi, sono in recupero. Alcune anche grazie ad un aiuto esterno. Nel Lavoro, Saturno negativo si prepara a lasciare il segno. Meglio pensare al relax per adesso. Settimana interessante per l’Acquario in cerca d’amore. Migliori i rapporti, tranne mercoledì che ci sarà un po’ di caos. Bisogna liberarsi del passato per ottenere qualcosa di più. Le coppie hanno discusso ed è ora di appianare le divergenze. La diplomazia con se stessi e gli altri può rivelarsi vincente. Nel Lavoro ci sono meno problemi, ma qualche progetto può essere saltato. Bisogna recuperare soldi e superare l’ansia.

OROSCOPO E CLASSIFICA: LITIGI IN AMORE PER I GEMELLI

Ultima posizione per la classifica settimanale di Paolo Fox: quali sono le previsioni? L’astrologo ci svela il suo Oroscopo su DipiuTv parlandoci dei segni che hanno ricevuto solo tre stelline. Fra questi i Gemelli, tesi per via di litigi in amore. Chi è ancora solo non riesce a rimettersi in gioco, ma tutto cambierà fra qualche giorno. Le coppie sono ancora perplesse, ma bisogna evitare di riversare nel rapporto le frustrazioni lavorative. Nel settore professionale bisogna pensare ai progetti da avviare a settembre. Non bisogna perdere tempo se si vuole un trasferimento o una promozione. Il Sagittario è confuso e rischia di buttare all’aria una relazione anche se non vorrebbe. Cautela: la confusione è tanta e bisogna evitare di dare sicurezze al partner. Le coppie con la Luna dissonante dovranno armarsi di pazienza. Il Lavoro non procede come previsto e forse c’è la tendenza a scaricare tutto sul partner, ma va evitato. I pensieri sono tanti: bisogna tenere duro fino alla fine del mese, prima di vedere cambiamenti nella professione. I Pesci sono confusi per via di pensieri ed emozioni che non regalano soddisfazioni. La stanchezza si fa sentire, ma meglio non tagliare i ponti se non si è sicuri. Con Venere in opposizione, le coppie sono vittime di rimorsi, forse per via di tradimenti. Cautela nel week end. Nel Lavoro si pensa e non si agisce. La prudenza evita di fare errori a causa dell’impulsività.



© RIPRODUZIONE RISERVATA