Oroscopo Paolo Fox estate 2023/ Voti e pagelle: “Gemelli e Pesci potrebbero tradire…”

Il noto astrologo della tv, Paolo Fox, ospite fisso del programma I Fatti Vostri su Rai Due, si è collegato stamane con Uno Mattina Estate, dando i voti e le pagelle ai segni zodiacali appunto per questa estate 2023, quando di fatto abbiamo superato il giro di boa. “I segni vincenti quest’estate? L’Ariete è in questo momento ha molta attenzione su di se, sul lavoro bisogna mettere a posto alcune questioni, anche con i soldi, risparmiate un po’. Il Leone in questi giorni si sta dando da fare dal punto di vista dell’amore. Buono per i sentimenti e anche per impostare progetti”.

Su Vergine e Bilancia: “La Bilancia è molto emotiva, segno che tiene all’estetica e in maniera positiva, vuole essere accettato dagli altri. C’è un buon cielo dopo una prima parte dell’anno faticosa. La Vergine deve essere invece più romantica, deve farsi lasciare andare a qualche emozione in più. Il primo cruccio è il lavoro, ma quest’estate prima piacere e poi dovere. I Vergine di danno comunque molta sicurezza e arrivano nel momento del bisogno”.

PAOLO FOX, OROSCOPO DELL’ESTATE: I VOTI E LE PAGELLE

Paolo Fox ha proseguito: “Scorpione e Acquario molto indecisi in amore. L’estate aiuta a litigare, le coppie durante l’estate a volte scoppiano. Per gli incontri questi due segni sono un po’ polemici, Scorpione e Acquario non si accontentano facilmente. L’Acquario borbotta, vorrebbe fare qualcosa di più, ma è un segno meraviglioso”. Ma qual è il primo segno dell’estate? “Ariete e Leone”.

Sui tradimenti invece: “Gemelli e Pesci saranno più portati. Questi segni zodiacali andranno accontentati se no andranno a cercare altrove, i Pesci vuole vedere tutto molto chiaro”. Infine la carrellata di voti: “Ariete 9, Toro 7–, devono mettere a posto conti e questioni di famiglia, Gemelli 7, Acquario 6.5. 8 per il Cancro, 9 per il Leone, Vergine 7, Bilancia 7.5 c’è da recuperare a livello fisico, Scorpione 6.5 per piccoli dubbi in amore, 7 al Sagittario, segno molto libero. Capricorno 8, buon periodo per il lavoro, Pesci 7”.

