Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Bilancia e Acquario/ Che giornata sarà oggi 12 febbraio

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox a LatteMiele ci tornano a fare compagnia anche in questo venerdì 12 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque soffermandoci su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto da vicino il più celebre astrologo d’Italia per la rubrica Latte e Stelle.

Oroscopo Gemelli e Bilancia, che giornata sarà?

Gemelli. Questo venerdì sembra preannunciarsi un po’ confuso, nonostante la condizione astrologica che riguarderà questo fine settimana sembri molto positiva. Le relazioni che si sono trovate a vivere qualche piccola difficoltà nel corso degli ultimi mesi ora potrebbero aver bisogno di guadagnare nuove certezze. In generale, queste giornate dovrebbero essere dedicate a raccogliere le energie necessarie per una vigorosa ripartenza.

E ora le previsioni per i nati sotto il segno della Bilancia: la presenza di diversi pianeti in aspetto favorevole sembra indicare un periodo di grande recupero, che porterà notevoli cambiamenti. Per riuscire a sfruttare al meglio questa condizione sarebbe bene trovare il coraggio per mettersi in gioco senza remore.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Infine concludiamo l’oroscopo dei segni d’Aria con l’Acquario: i vincoli degli ultimi mesi sembrano accentuare il desiderio di libertà portato dalla grande concentrazione planetaria di questi mesi. Le evoluzioni che prenderanno piede durante questo anno spazzeranno via ogni ostacolo.

