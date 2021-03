Oroscopo Paolo Fox Gemelli, Bilancia e Acquario/ Pronostici di oggi 4 marzo 2021

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, con l’astrologo presente come di consueto all’appuntamento sulla rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. Vediamo allora cos’ha in serbo per i nati Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi: giovedì 4 marzo 2021.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Le previsioni per i nati sotto il segno dei Gemelli: questa settimana sembra invitare ad una profonda riflessione. Venere e Sole in aspetto conflittuale sembrano portare qualche difficoltà sul piano relazionale, mettendo in discussione alcuni rapporti. Se ci si trova a vivere tensioni sul piano familiare o sentimentale, queste ore potrebbero veder nascere qualche conflitto.

Passiamo alla Bilancia: dopo due anni ricchi di questioni da risolvere, ora sembra finalmente essere arrivato il momento di recuperare un po’ di ottimismo. Giove, Marte e Saturno in buon aspetto sembrano promettere delle interessanti occasioni che potrebbero svilupparsi positivamente nel corso dei prossimi giorni. Attenzione solamente a non stancarsi troppo e alle spese eccessive.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è l’ultimo segno d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Questa settimana sembra promettere degli importanti successi, che verranno confermati dalla settimana successiva. La situazione astrologica del periodo segnala una grande esuberanza che merita di essere gestita con un po’ di razionalità in più.

