Oroscopo Paolo Fox Gemelli, Bilancia e Acquario/ Pronostici di oggi 6 marzo 2021

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, con l’astrologo presente come di consueto all’appuntamento sulla rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. Vediamo allora cos’ha in serbo per i nati Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi: sabato 6 marzo 2021.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Le previsioni per i nati sotto il segno dei Gemelli: le giornate di questo fine settimana sembrano invitare ad esprimere il proprio punto di vista, lasciando libero sfogo ad un sentimento che potrebbe rivelarsi molto interessante. Questa domenica vedrà sorgere una Luna opposta capace di creare qualche lontananza: attenzione a non lasciarsi andare al nervosismo.

Passiamo alla Bilancia: la situazione astrologica di questo sabato invita a discutere al più presto delle situazioni in sospeso, prima che una domenica conflittuale possa complicarle. Stanchezza e distrazione potrebbero essere le protagoniste di queste ore, per questo sarebbe bene cercare di muoversi in maniera prudente, vagliando attentamente tutte le certezze su cui è realmente possibile fare affidamento.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario alla luce dei cambiamenti avvenuti durante gli ultimi tempi, questo fine settimana sembra concretizzare alcune piccole soddisfazioni, momenti sicuramente capaci di allietare e al tempo stesso di ricaricare in vista di una nuova settimana che si prospetta particolarmente impegnativa.

