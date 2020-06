Oroscopo Paolo Fox giovedì 11 giugno 2020/ Gemelli, Bilancia, Scorpione, Acquario

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ora ci porta ai Gemelli: Luna è in buon aspetto, dà spazio alle realizzazioni pratiche. Saturno rappresenta la costruzione. Anche i più svampiti vogliono mettere tutto nero su bianco e costruire. Dopo il fermo che c’è stato c’è bisogno di sicurezza. Entro luglio si farà una grande scelta. In amore si comanda chi è solo si guarda attorno.

Oroscopo Bilancia: è importante vivere sentimenti veri questo perché contano con Saturno e Venere in aspetto importante. C’è un cielo particolare. Venere è nel segno dei Gemelli al nono grado e Saturno al primo del segno dell’Acquario. Avendo pianeti così efficienti dalla propria parte interessa fare delle cose col partner, magari stabilire un rapporto. Peccato che manchi un po’ di solidarietà economica. Alcuni progetti sono da rimandare. Da agosto si sblocca qualcosa.

Oroscopo Scorpione: La settimana parte in maniera nervosa e frenetica. Ci sono cose da fare di corsa. I nati Scorpione a volte sono pigri e altre agitati. Capita alle volte che tutto sia complicato, altri in cui come oggi c’è energia da spendere.

Oroscopo Acquario: se si vivono delle polemiche vuol dire che le cose stanno cambiando. Ci sono quelli che vogliono cambiare e non ce la fanno e se la prendono con gli altri. C’è chi invece se ne frega e va avanti lo stesso. Forse la seconda opzione è da seguire ora. Si sta cambiando personalità e carattere può essere importante. Si deve seguire l’istinto.



