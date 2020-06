Oroscopo Paolo Fox giovedì 12 giugno 2020/ Toro, Vergine, Ariete e Capricorno

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 12 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Toro: Settimana iniziata in maniera un po’ agitata con delle ripercussioni anche a livello fisico. Oggi la situazione sembra essere leggermente migliorata, dando buone possibilità in amore e regalando un po’ di creatività in più.

Oroscopo Vergine: Questo venerdì sembra portare un po’ di perplessità, dovuta soprattutto agli impegni assunti per supportare qualcun altro. Attenzione a non lasciare che questa predisposizione a farsi carico delle difficoltà altrui invada troppo il proprio tempo libero.

Oroscopo Ariete: Giornata ricca di risorse interessanti, nonostante continuino ad esserci dei piccoli problemi da affrontare. Le cose che sono state fatte con poca attenzione tra la fine dell’anno scorso e i primi mesi di quest’anno potrebbero causare alcune difficoltà, che si sommano ad alcune incertezze lavorative. Nonostante tutto, l’ultima parte del 2020 risulterà molto più tranquilla.

Oroscopo Capricorno: giugno e luglio potrebbero creare una situazione un po’ ambigua dal punto di vista lavorativo, ritardando la definizione di alcuni rapporti. Questi mesi daranno spazio però ad un momento di riflessione molto utile per ottenere notevoli risultati in autunno e inverno.



