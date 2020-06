Oroscopo Paolo Fox giovedì 18 giugno 2020/ Sagittario, Gemelli, Pesci, Capricorno

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2020

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il Sagittario: La giornata sembra preannunciarsi piuttosto pesante a causa di alcuni contrasti familiari che si vanno a collocare all’interno di un periodo già abbastanza stancante. Il fine settimana potrebbe condurre a qualche stravolgimento legato al piano sentimentale, specialmente per quanto riguarda chi si è trovato a vivere alcune difficoltà all’interno della coppia. Si raccomanda cautela.

Oroscopo Gemelli: Questi tre giorni possono regalare grandi successi sul piano intellettuale che potrebbero riflettersi tanto sul piano lavorativo che su quello relazionale. Le difficoltà degli ultimi tre mesi sembrano aver rafforzato qualcuno, permettendogli di affrontare ora al meglio alcune situazioni di disagio.

Oroscopo Pesci: venerdì e sabato si presentano come giornate un po’ nervose, per questo sarebbe bene riuscire a concludere gli impegni più importanti entro oggi. Alcune difficoltà legate alla sfera lavorativa potrebbero in seguito rivelarsi grandi opportunità.

Oroscopo Capricorno: Questa situazione astrologica invita a non restare troppo attaccati al passato ma a farne tesoro per poter portare avanti i grandi obbiettivi previsti per il prossimo futuro. Le prossime settimane sembrano garantire un’interessante ripresa anche a livello emotivo e sentimentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA