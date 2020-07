Oroscopo Paolo Fox giovedì 2 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2020

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario ha un amore confuso, chi ha due storie in ballo è confuso, soltanto giovedì e venerdì saranno giornate impegnative. Vi preparate per i progetti. Recuperate.

Oroscopo Capricorno: è in recupero, che viviate anni pesanti è certo, l’anno differisce di poco. Sapete come superare i problemi. Ci sono difficoltà però siete uno dei segni che grazie al conflitto può selezionare una vita diversa. Affetto e stabilità all’orizzonte. In amore attenti alle storie inclinate verso il basso.

Oroscopo Acquario: migra verso nuove concezioni di vita ed ora accettare la norma è un po’ difficile. Non sono pochi i ragazzi che pensano di cambiare lavoro. Creatività in amore.

Oroscopo Pesci: giornate intuitive e importante per i segni d’acqua, nel lavoro tra oggi e domani conferme. Che si rimanga senza nulla è difficile, adesso potrete approfondire amicizie.



