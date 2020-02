Oroscopo Paolo Fox, giovedì 20 febbraio 2020/ Bilancia e Leone flop! Calo Gemelli e Cancro (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 febbraio 2020: Leone e Bilancia flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale su Rai Due a I Fatti Vostri, ecco i segni flop della giornata quelli che si meritano appena due stelle. Leone: oggi il segno se la vede un po’ in maniera negativa, ma l’oroscopo non riesce a farci stare mai male. Anche a livello finanziario e professionale il segno è in difficoltà. E’ come se ci fossero degli attacchi e ci si è stancati e forse si vorrebbe solo fare altro. Se si ha un’attività il segno è un po’ preso di mira ed è un po’ contrariato. Si vuole avere sempre ragione di tutto, ma ci sono giornate in cui viene da pensare “ma chi me lo fa fare”. Bilancia: non lo sa nemmeno il segno cosa vuole. Magari si è detto di sì e ora ci si ripensa. Però per fortuna ora i cambi mutevoli si tengono dentro e si esplicitano poco. Se si è nervosi probabile ci sia un tormento interiore. Si deve capire da dove si parte. Se si deve fare una grande scelta si deve rimandare, entro fine marzo non si combina niente. Si è un po’ arrabbiati se c’è una storia in crisi.

Ariete, Gemelli e Cancro in difficoltà per l’oroscopo di Fox

Saliamo, ma non di tanto, nella classifica a stelline stilata da Paolo Fox per l’oroscopo di oggi. Ecco i segni a tre stelle. Ariete: si pensa a cosa si farà dopo aprile e maggio. Ci sono delle situazioni da affrontare anche se si ha un’aria battagliera anche stupita verso il mondo. Difficilmente non si fanno le cose che si desiderano, si è molto determinati e si vogliono vincere delle sfide. Per ora le mani sono legate. Gemelli: le amicizie contano in questo periodo. Non c’è più la turbolenza dello scorso anno. Quando passa un uragano inevitabilmente qualcosa va contrario. Persino se l’uragano non è stato potente si vive una difficoltà. Dal punto di vista delle relazioni con gli altri si sta bene, Venere è favorevole. Finanziariamente c’è ancora da attendere. Cancro: ci vuole un po’ di razionalità in un periodo di transizione. Si sta facendo una cosa che non si farà per tutta la vita, ma magari solo per un po’. E’ tutto in rivoluzione. Scorpione: domenica sarà una bella giornata anche per i sentimenti. Tutte le relazioni che nascono ora sono importanti. Ci si dovrebbe sentire un po’ meglio e il Sole ha iniziato un transito importante. Si ha un’arma importante, la sensualità.

