Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 giugno 2020/ Vergine, Capricorno, Gemelli, Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta al segno della Vergine: si può annunciare una giornata importante, da giovedì a sabato c’è un oroscopo importante. C’è una marcia in più rispetto alle problematiche degli ultimi mesi. Per cercare di risolvere questioni personali si è vissuto l’amore in maniera distratta e forse è il caso di recuperare.

Oroscopo Capricorno: si è più sereno rispetto all’inizio della settimana. Venerdì e sabato saranno interessanti. Se c’è una persona che interessa è il caso di darsi da fare. Questo cielo è positivo, non c’è molto e si pensa a quello che sarà ma giugno e luglio fanno nascere buone idee verso il futuro.

Oroscopo Gemelli: forse sarebbe il caso di non rimandare a venerdì o sabato tutto quello che è possibile fare adesso. Al momento si è protetti con una seconda parte del 2020 molto interessanti. Giugno e luglio sono mesi alterni nei quali si potrà portare avanti un progetto interessante.

Oroscopo Pesci: sentirsi nervosi e malinconici è normale per questo segno. Magari c’è la lacrimuccia facile. Si deve essere più tranquilli. C’è bisogno d’amore e quando ci si lega lo si fa molto seriamente. Se c’è stata una crisi si può lasciare qualsiasi cosa per recuperare questo affetto. Si potrà dare meno peso alle vicende pratiche. Chi ha dei figli si sente in gioco.



