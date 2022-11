Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 10 novembre 2022/ Classifica: da Sagittario a…

Paolo Fox ha svelato anche oggi, giovedì 10 novembre 2022, il suo oroscopo e la sua personale classifica dei segni zodiacali, ospite negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Partiamo con i nati sotto il segno dei Sagittario che oggi non vivranno una giornata semplice: “Sagittario, due stelle, oggi vi sentite un po’ fuorigioco, è difficile che siete un po’ giù di corda e capita quando la vita diventa ripetitiva. Se c’è una cosa importante è capire come siamo fatti, il Sagittario ha bisogno di innovazione, rimane fedele solo quando ha al fianco una persona che si inventa sempre. Se state vivendo sempre le stesse situazioni, è inevitabile che andate un po’ di matto, giornata di oggi un po’ tesi. Vergine, due stelle. Avete questo progetto da portare avanti, forse dovrete rinunciare a qualcosa per fare altro ma sarà qualcosa di importante. Sfogarsi aiuterebbe un po’”.

Oroscopo domani 11 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 novembre 2022, prosegue così: “3 stelle per l’Acquario, mi auguro non abbiate perso qualcosa, se c’è da firmare un accordo, un contratto, parlare di lavoro, magari anche riferirsi all’amore, meglio rimandare alla prossima settimana, c’è troppa agitazione dentro. Non rispondete alle provocazioni, una frase detta male può diventare un problema. Tre stelle per i Pesci. Ci sono persone che vanno rimesse in riga, se avete relazioni poco chiare, a volte gli uomini si incartano in problemi, se ci sono cose che non vanno, questa è l’ultima settimana di pazienza, dalla prossima scatterete, arriverete ai ferri corti e sarà una liberazione, qualsiasi cosa voi scegliate di fare sarà importante”.

Oroscopo domani 10 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni in amore e lavoro

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 10 NOVEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI: DA BILANCIA A CANCRO

Scaliamo la classifica dei segni di oggi, 10 novembre 2022, e proseguiamo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox con il segno della Bilancia: “4 stelle per la Bilancia. Cercate di ritrovare tranquillità in amore, per voi è importante. Voi avete bisogno di un confidente, di una persona a fianco che vi dia una mano non solo dell’amante ed emozioni fisiche, qualcosa di più, questo state cercando e cercherete ancora, se una relazione non va, a fine settimana mostrerà la corda. Toro, adesso va molto meglio. Se dovete discutere di soldi o di un contenzioso tra ex meglio parlarne dopo il 16 novembre. Le coppie che si vedono devono ritrovare un po’ di intimità, giornata buona per questo. Leone, se state aspettando una bella notizia arriverà forse fra il 13 e il 30, le polemiche andranno a scemare se ve le farete scivolare di dosso se possibile”.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 9 novembre 2022/ Classifica segni: da Bilancia a...

Siamo quindi giunti al top della classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 novembre 2022: “Ariete, 4 stelle. Vedrete che qualcosa di più nascerà, ciò che state facendo adesso è importante per il futuro. Gemelli, cielo migliore, si parla meglio, maggiore confidenza con le persone che amate, sul lavoro se ci sono piccoli conflitti scoppieranno dalla prossima settimana. Scorpione, relazioni importanti, avete capacità di scoprire le cose prime che accadono, magari potrebbe succedere qualcosa questa notte. Capricorno sempre al top, state tirando su un edificio che sarà difficile da far crollare l’anno prossimo. Cancro, cielo positivo, si risvegliano i sentimenti, in vista del weekend state accanto alle persone che prediligete e che amate”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA