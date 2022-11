Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 11 novembre 2022/ Classifica segni: da Bilancia a…

Chiudiamo la settimana in bellezza, in attesa del weekend, con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 11 novembre 2022, la classifica dei segni zodiacali direttamente da I Fatti Vostri. “Bilancia, tensioni che potrebbero salire, se avete un bel rapporto d’amore non vi preoccupate, ma se avete a che fare con persone che vi danno contro, calma e sangue freddo, tensioni nel weekend. Toro, l’importante è essere mediatori. Ad inizio settimana avete un po’ esagerato con le provocazioni, oggi vi trovo un po’ sotto pressione, se ci sono questioni legali e finanziarie da mettere a posto ci sono opposizioni planetarie. Ariete, tre stelle, siete un po’ agitati, non accettate di perdere una sfida ad ogni situazione, c’è stato un piccolo miglioramento ma non siete ancora soddisfatti, attenzione all’amore per il weekend”.

La classifica dei segni zodiacali di oggi, 11 novembre 2022, con il relativo oroscopo a firma Paolo Fox, prosegue con i nati sotto il segno del Sagittario: “Tre stelle per il Sagittario. Avete bisogno di fare tante cose, una vita grigia non vi piace, avrete bisogno di vivere più vite in contemporanea e qualcuno ci riesce. Spesso il Sagittario si deve concedere un po’ ovunque, fine settimane vi invita ad essere più fedeli al progetto di libertà, evitando condizionamenti. Vergine, 4 stelle. Avete bisogno di un po’ di tranquillità attorno, state per fare cose importanti e pesanti, seconda parte di novembre vi permetterà di tagliare rami secchi, prendere una pausa o fare cose che rimandate da tempo, questo weekend vi aiuta”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 11 NOVEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI

Continuiamo a scalare la classifica dei segni zodiacali di oggi, 11 novembre 2022, con l’oroscopo di Paolo Fox che prosegue così: “Leone, presto avrete di più e ciò comporterà una sorta di riavvicinamento se c’è stato un problema relazionale, si vede qualche complicazione di troppo non solo in amore ma anche sul lavoro, attenzione se vi sono persone che non ve la raccontano giusta. Scorpione, avete vissuto di recente una bella emozione, questa varietà importante deve essere seguita perchè se no si rischia di perdersi, lo Scorpione ha bisogno di viversi ogni cosa in fondo, non vi piace la superficialità, state andando a fondo di relazioni e amori. 4 stelle per l’Acquario. Fine settimana di saggezza, recuperiamo energia fisica e un po’ di forza in amore. E’ molto probabile delle lontananze in amore, a volte anche giustificate, piano piano si recupera”.

Infine, eccoci arrivati alla parte della classifica dei segno zodiacali che tutti attendono, il top dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 11 novembre 2022: “5 stelle per i Gemelli, fine settimana importante, oggi vi sentirete meglio. Scrivete, fate qualcosa di importante, scrivete alla persona amata, avrete intuizioni formidabili. Pesci, weekend che risponde alle vostre richieste, se c’è confusione in amore allontanerete spettri del passato. Capricorno, segno tenace, uno dei segni migliori del 2023, non vi curate troppo del parere degli altri, andate avanti per la vostra strada. Cancro, un successo in arrivo o forse è già arrivato, un weekend di recupero in amore per chi ha perso un po’ di tempo nelle ultime settimane”.











