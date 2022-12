Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 15 dicembre 2022/ Classifica segni: da Acquario a…

Siamo giunti al consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del noto astrologo per la giornata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, con la relativa classifica dei segno zodiacali. Si parte così: “Acquario, due stelle. Cielo che comporta una piccola riflessione su quello che sarà il domani. Per l’Acquario è importante programmare, non vive il presente. Non perchè è ansioso ma perchè ha una mente proiettata verso il domani. Ciò consente di ampliare gli orizzonti ma può essere un po’ penalizzante in amore per chi ha vissuto con un Acquario. Forse dovete cancellare qualche emozione negativa, negli ultimi giorni siete in pensiero per una persona cara. Ariete, scalpitate, volete raggiungere grandi obiettivi e date una carica di adrenalina a tutti. Se siete pigri lasciate perdere gli Ariete. Voi Ariete dovete regolare questioni di lavoro, vi state dando da fare ma non avete raggiunto il meglio a meno che non state aspettando uno sblocco”.

Oroscopo domani 16 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Continuiamo a snocciolare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 15 dicembre 2022, con i nati sotto il segno dello Scorpione: “Scorpione, giornate in cui siete un po’ messi alla prova, quando vi sentite nervosi mettete alla prova tutti quelli che vi stanno attorno. A volte nelle relazioni preferite soffrire un po’, vi piace vivere alla giornata ma fino ad un certo punto. Per le questioni di lavoro ricordatevi che fra maggio e luglio dovrete fare grandi scelte. Tre stelle per i Pesci. In questo periodo state superando il disagio di inizio dicembre ma non vi sentite ancora molto forti. Strada facendo scoprirete che avrete una grande energia, regolate i rapporti in famiglia: i rapporti sentimentali creano difficoltà nella vostra vita. Fatevi scivolare le cose addosso”.

Oroscopo domani 16 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 15 DICEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI: DA SAGITTARIO A CAPRICORNO

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 15 dicembre 2022, prosegue con il segno del Sagittario: “Sagittario, attenzione ai ritardi, ai progetti che non riuscite a completare. Grande fermento in questo cielo e sarà più forte dal 20 e poi dall’inizio dell’anno dove Giove vi porterà in qualche luogo che avete cercato di raggiungere, è probabile che un bel progetto sia già in corso. Leone, non vi arrabbiate se in questi giorni vi sembra di lottare da soli. Siete comandanti, generali, avete chiarito situazioni e difeso persone, sotto sotto però anche voi siete fatti di carne e ossa. Cancro, 3 stelle. Quando sottoposto a stress si ritira nelle sue stanze. Dovete risolvere alcuni problemi. In questo momento, alcuni rapporti d’amore, famiglia o di lavoro sono da rivedere”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Infine le ultime posizioni della classifica dei segni zodiacali di oggi, 15 dicembre 2022, con l’oroscopo di Paolo Fox: “Vergine, 4 stelle, un bel cielo. Fra il 24 e il 31 dicembre una bella notizia e una bella conferma. Ritroverete una grande energia, cielo bello per chi vuole un amore. Gemelli, dimenticate qualche tristo trascorso. C’è da regolare una situazione, in casi estremi chiamare un avvocato o un notaio. Tutti i Gemellistanno iniziando un 2023 importante ma dovete chiarire qualcosa. Bilancia, ritrovo un po’ di energia. Alcune persone che avete attorno non sono più le stesse: ma chi è cambiato, voi o gli altri? Dovete recuperare forza fisica, state calmini. Toro, manca poco per raggiungere il top. Spero avete in mente grandi progetti, chi vuole sposarsi o convivere potrà contare su un’estate grandiosa. Capricorno, siete un faro per tante persone. Se in questo momento avete possibilità di vivere emozioni forti, mettetevi in gioco”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA