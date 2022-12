Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 27 dicembre 2022/ Classifica segni: da Scorpione a…

Siamo arrivati al consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del noto astrologo per la giornata di oggi, martedì 27 dicembre 2022, con la relativa classifica dei segni zodiacali spiegata nel corso de “I Fatti Vostri”, su Rai Due. Partiamo così: “Sotto pressione i nati Bilancia (2 stelle). Probabile è che adesso siate in una situazione di lieve disagio, magari non avete ancora chiaro cosa volete fare nel 2023, dato che siete un segno molto autocritico. Non avete sbagliato nulla, né dovete rimproverarvi qualcosa. Se una persona non è più la stessa, evidentemente doveva andare così, ma non ricorrete al chiodo schiaccia chiodo. Due stelle anche al Leone: la vera soddisfazione sarebbe quella di vedere un rivale sconfitto o comunque non avere più a che fare con persone che causano problemi. A volte la sincerità, se non è contornata da diplomazia, può creare disagi: attenzione a cosa dite”.

Nell’oroscopo Paolo Fox da “I Fatti Vostri”, tre stelle per “la Vergine: non tutti i nati sotto questo segno amano le vacanze natalizie, però la magia del Natale quest’anno li coinvolge. Tre stelle anche al Sagittario: mi auguro che possiate fare un piccolo viaggio, perché le esperienze per voi contano e quelle di vita si possono fare nel luogo di residenza, ma possono essere anche legate alle nostre conoscenze. Acquario (3 stelle): giornate particolari, attenzione a non affezionarvi troppo a una persona e a non mischiare amicizia e amore. Nei rapporti di lunga data la tensione si riverbera nel vedersi poco. Tre stelle anche per l’Ariete: state pensando al da farsi, ma ora arrivano le ultime festività. Inutile spremersi le meningi per portare avanti situazioni. Non dipende tutto da voi: calma e sangue freddo, dunque”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI, 27 DICEMBRE 2022: I SEGNI DA 4 E 5 STELLE

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, tratto da “I Fatti Vostri”, assegna “quattro stelle al segno del Toro. Adesso abbiamo un Capodanno e un 6 gennaio belli e interessanti: mettere in gioco tutte le vostre qualità, quali simpatia, bellezza, testardaggine e cocciutaggine. Gemelli (4 stelle): si chiude un anno con alti e bassi, prendetevi soddisfazioni se pensate sia necessario agire nei confronti di qualcuno che vi deve qualcosa. Pesci (4 stelle): si volta pagina. Ci sono stati momenti di disagio, ma qualsiasi tipo di rapporto è cambiato, forse si è evoluto o ha richiesto una pausa di riflessione. Cancro (4 stelle): qualche settimana fa avete vissuto forti tensioni, ma ormai Natale è passato e spero che abbiate recuperato il senso della famiglia, a cui voi tenete molto. Importanti saranno le giornate dopo il 6 gennaio”.

Concludiamo la lettura dell’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox dalla trasmissione “I Fatti Vostri” di oggi con i segni leader della classifica odierna dello zodiaco: “Cinque stelle per lo Scorpione. Le intuizioni sono il vostro punto di forza, tanto che molti di voi la notte sognano eventi che poi avvengono. Proprio nottetempo individuate la soluzione di certi problemi che vi assillano da tempo. Infine, cinque stelle per il Capricorno: stelle amiche, anche se Giove è contrario. Rappresenta l’ostilità che dovete affrontare, forse gli invidiosi. Siete sul piedistallo da tempo e il vostro Cielo è importante anche in vista del 2023. Sono giornate di riflessione e potenza”.











