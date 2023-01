Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 3 gennaio 2023/ Classifica segni: da Cancro a…

E’ tutto pronto per scoprire l’oroscopo di oggi, 3 gennaio 2023, di Paolo Fox. Direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, la nuova classifica dei segni zodiacali, e si comincia così: “Due stelle per il Cancro. Se un anno parte in maniera rallentata non significa che andrà avanti così, sono convinto che tanti Cancro ritroveranno un certo gusto nel fare le cose. Potrebbe esservi una certe indolenza per dei problemi fisici o per non avere tutto a portata di mano dopo quanto impostato nel passato. Non bisogna arrabbiarsi per questo ma attendere un po’ di rodaggio. L’acceleratore lo premeremo ma adesso calma. Leone, due stelle. Questo cielo è di chiarimenti e riguardano anche l’amore. Non tutte le coppie vivranno momenti no. Il Leone ha difeso persone che non sono state riconoscenti oppure in questi giorni dovrete parlare di un rapporto con amici, parenti o conoscenti. Volete qualcosa a livello di sicurezza e i legami incerti potrebbero essere messi al bando. C’è anche tanta fatica lavorativa e tante questioni economiche”.

Proseguiamo a scalare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi con i nati sotto il segno del Sagittario: “Sagittario, oggi Luna opposta. Amate innamorarvi di ciò che incontrate ma queste passioni andrebbero un po’ coltivate. C’è un po’ di fiacca forse legata ad una delusione o a qualche fastidio fisico, nulla di grave, nel 2023 questo segno andrà forte nonostante da marzo dovrete fare una scelta di lavoro. Scorpione, tre stelle. Anche nelle migliori famiglie c’è sempre qualcosa di cui bisogna discutere, dalle cose piccole a quelle più importanti. A gennaio i nati Scorpione che sono conviventi o che hanno un rapporto dovranno essere un po’ tranquilli, può scappare il momento no e la tensione. Non tutti gli Scorpione hanno iniziato il 2023 in maniera tranquilla, l’importante è andare avanti e ricordatevi che dal 7 di marzo avremo un cielo amico”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 3 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI: DA GEMELLI A BILANCIA

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 gennaio 2023, raggiunge il giro di boa: “Gemelli se qualcuno vi ha offeso o non è stato ai patti, dovrete recuperare magari facendovi assistere da un esperto. Vi chiedo ora di essere un po’ cauti nelle valutazioni economiche e vi invito ad essere tosti e positivi per l’amore. Ariete, tre stelle. La vostra vita sta cambiando a ritmi velocissimi, penso a chi ha dovuto affrontare un cambiamento in famiglia o che ha avuto il coraggio di dire ciò che non ha detto da anni. Le emozioni sono amplificate in questo periodo e se sono di protesta potrebbero coinvolgere le persone che vi stanno attorno con un po’ di attrito. State chiedendo spazio per i vostri progetti. Pesci, 4 stelle, arriva un grande anno. Avete già in mente cosa dovrete fare da qui a breve, capite quali sono le persone che vi vogliono bene e non sottovalutate nuovi amori e nuovi incontri, anche per per le persone over 50”.

Concludiamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 gennaio 2023, con gli ultimi segni in classifica: "Toro, 4 stelle. Vi state rifacendo vivi: questo è un anno di grande importanza per chi vuole rimettersi in gioco. Vergine, giornate di programmazione per eventi personali e questioni di soldi, c'è un po' di disordine ma sapete come sistemare tutto. Acquario 4 stelle, amore con l'A maiuscola, inteso anche come amicizia: via libera anche a rapporti nuovi. Capricorno, cinque stelle, giornata di grande forza e per fare progetti in vista del futuro e non sottovalutiamo anche i Bilancia che dopo un fine anno un po' pesante stanno recuperando un po' terreno".











