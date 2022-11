Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 3 novembre 2022/ Classifica segni: da Gemelli a…

Siamo pronti anche oggi, 3 novembre 2022, a scoprire cosa dicono gli astri ed in particolare l’oroscopo di Paolo Fox con la quotidiana classifica dei segni. Partiamo dai nati sotto il segno dei Gemelli: “Due stelle ai Gemelli. Luna dissonante, un piccolo malessere, un piccolo fastidio da eliminare. Se qualcuno vi ha fatto del male o ha avuto un atteggiamento troppo coercitivo, ora ci pensate, ma nella seconda parte del mese potreste reagire. Due stelle per l’Ariete. Settimana che vi dà emozioni a metà, poi dal 16 ci sarà il boom. Cosa fate nella vita e che età avete? Ciò conta ovviamente. Potrete comunque contare su un grande sentimento e voi dite sempre quello che pensate. Tre stelle per il Sagittario. Piccolo fastidio in famiglia, sul lavoro… oggi avrete qualche piccola perplessità. Tensioni anche nel passato e attenzione ai rapporti con Pesci e Gemelli, e soprattutto con chi vuole farvi la ramanzina”.

La classifica degi segni con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 novembre, prosegue con il segno della Vergine: “Tre stelle per la Vergine. Oggi la Luna opposta potrebbe generare un piccolo stop, dal 16 novembre una fase di revisione della vostra vita, comunque siete protagonisti del 2023, non temete ma curate di più la forma. Quattro stelle per il Leone, inizio settimana pesantuccio, non sono passate le ansie ma la Luna non è più contraria. Qualcuno ha alzato la voce, forse in questo momento è meglio lasciar perdere. Quando siamo arrabbiati vediamo tutto nero, poi quando ci passa pensiamo che abbiamo esagerato. Toro, premiato rispetto a inizio settimana, se c’è una questione che riguarda il passato va affrontata subito, soprattuto le finanze. Siete molto esigenti in amore”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 3 NOVEMBRE 2022, LA CLASSIFICA: DA BILANCIA A SCORPIONE

Entriamo nel vivo dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 novembre 2022, e continuamo a scalare la classifica dei segni zodiacali odierna: “Bilancia, il cielo è una grande vittoria rispetto al passato, pronti ad affrontare il futuro con meno ansie, con alcuni segni qualche disputa da sanare. Pesci, vi siete innamorati? Benissimo. Quando abbiamo un oroscopo buono non isoliamoci, più amicizie abbiamo meglio è, ma amicizie vere. In questo momento chi vuole un amore part time sarà libero di farlo. Acquario 4 stelle. Cercate di essere sereni, quando vi trovate contro qualcuno state male, importante rivalutare l’amore anche se i sentimenti non sono sempre facili da gestire”.

Infine i segni top della classifica di oggi dell’oroscopo di Paolo Fox del 3 novembre: “Capricorno, vi trovo determinati, spiazzate chiunque, siete rocce ed è difficile scalfirvi. Serenità da ritrovare in amore. Cancro, vi voglio incoraggiare, settimana premio, occasioni per chi si è sentito un po’ sconfitto, curate qualche problema fisico. Scorpione trionfa e cresce, un’esperienza nuova porta sensazioni che ci permettono di analizzare le cose che stiamo facendo in maniera diversa, ed è proprio quello che state facendo”.











