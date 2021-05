Oroscopo Paolo Fox, I fatti vostri 4 maggio/ Previsioni: disagio per Vergine e Pesci

Anche oggi, martedì 4 maggio, puntale come sempre arriva l’Oroscopo di Paolo Fox durate la diretta mattutina de I Fatti Vostri su Rai 2. Si parte con i segni più affaticati dalle stelle di questa settimana, anche se l’astrologo ci tiene sempre a ricordare che le capacità sono le nostre, le stelle danno un consiglio. Due stelle per Vergine, Scorpione e Pesci. I nati sotto il segno della Vergine non devono caricarsi di ansie. Nei prossimi nove giorni si verificherà una situazione astrologica che porterà a fare delle scelte non solo nel lavoro ma anche nel campo dei sentimenti. C’è una situazione di disagio all’inizio di questa settimana. Maggio è il mese in cui mettere le carte in tavola. Lo Scorpione risente di una Luna un po’ strana. C’è una tensione planetaria che avete registrato già dalla fine di aprile, ma tutto si può risolvere con un po’ di buona volontà. In questo momenti i nati sotto il segno dei Pesci devono superare quel lieve malumore che potrebbe essere motivato da qualche contrasto delle scorse settimane. Oggi è una giornata a metà tra l’insoddisfazione e l’incertezza del futuro. Dal 13 maggio sarete beneficiati da Giove che entra nel segno, che poi tornerà alla fine dell’anno: potete programmare nuove cose.

Paolo Fox nel suo Oroscopo di martedì 4 maggio, durante la puntata de I Fatti Vostri, ha detto tre stelle ai segni del Toro, Sagittario e Capricorno. Il Toro, con questa luna dissonante, è su di giri. Attenzione a qualche disputa economica. Siete sul sentiero di guerra e alla ricerca di soddisfazioni. Il sentimento è molto importante per il Sagittario, ma deve essere un sentimento vivo e vero. Cercate novità nella vita e nel lavoro. Gli ultimi mesi sono stati pesanti, adesso andate verso qualcosa di nuovo anche se resta un po’ di agitazione. I nati sotto il segno del Capricorno, tre stelle, hanno bisogno di certezze e stabilità. Adesso i sentimenti valgono di più.

Ariete, Cancro e Leone: le previsioni di oggi

Quattro stelle per Ariete, Cancro e Leone. Negli ultimi due anni, con Saturno contro, l’Ariete ha caricato tanta agitazione. Ma la maggioranza delle difficoltà che state vivendo risalgono agli anni scorsi. Avete le ossa rotte, ma la cosa più importante è ritrovare la vostra energia. Giove in buono aspetto è un buon cielo per risalire la china, anche in amore. La giornata di oggi, martedì 4 maggio, è un preludio di emozioni per i nati sotto il segno del Cancro in vista di mercoledì e giovedì. Dal 13 maggio ci sarà un bellissimo Giove: in qualche modo dovrete fare cambiamenti in positivo nella vostra vita. Quando ci sono queste stelle ci si muove. La luna un po’ storta potrebbe dare un senso di fiacca al Leone, che sarà velocemente rimpiazzato dalla voglia di rimettervi in gioca. Attenzione in amore, non createvi troppe difficoltà.

Paolo Fox: oroscopo segni a cinque stelle

In cima alla classifica dell’Oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri troviamo Gemelli, Bilancia e Acquario. Per i nati sotto il segno dei Gemelli è iniziata una settimana in cui si può iniziare a pensare a qualche cambiamento importante. Avete una grande grinta, un’energia che dovete anche dare agli altri. Cielo bello dal punto di vista dei sentimenti e delle relazioni. Cinque stelle anche per la Bilancia: il senso di rivalsa che avete nei confronti della vita è altissimo, volete recuperare emozioni perdute. Ottimo cielo. Uscite da un paio di mesi tosti. Giove è in ottimo aspetto. Per l’Acquario è arrivato il momento di cambiare e rinnovare. La ripetitività delle situazioni vi ha stancato. Urano, pianeta del segno, è dissonante. Queste giornate danno una lucidità migliori e una capacità di intesa ottima.



