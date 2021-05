Oroscopo Paolo Fox, I fatti vostri 5 maggio/ Previsioni segni flop: Pesci e Vergine

Oroscopo Paolo Fox, I fatti vostri 5 maggio

Anche oggi, mercoledì 5 maggio, e torna l’Oroscopo Palo Fox durante la puntata de I Fatti vostri. Come sempre si inizia dai segni più in difficoltà, a causa di un cielo non sempre favorevole. Due stelle al Sagittario. Mercurio entra in un segno che per voi rappresenta amore-odio, sarà un transito importante che durerà fino all’11 di luglio. Avete la necessità, da qui agli inizi di luglio, di mettere in chiaro alcune questioni. L’impegno pratico scavallerà l’impegnò amoroso, la conseguenza è che ci saranno delle tensioni. Due stelle anche per i Pesci, che risentono del nuovo transito di Mercurio, che confonde un po’ le idee. Siete molto confusi, forse vi siete dovuti allontanare da persone di riferimento. Questo anno comporta novità ma anche un’assunzione di responsabilità in più rispetto al passato. Siete meno protetti e più in prima linea. Se avete situazioni in sospeso la seconda parte di maggio sarà importante per il transito di Giove.

Le previsioni per Vergine e Capricorno: cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Il cielo sorride un po’ di più ai segni della Vergine e del Capricorno, a cui l’oroscopo Paolo Fox ha dato tre stelle per la giornata di oggi, mercoledì 5 maggio. La luna contrasta i desideri della Vergine. Le trattative vanno protette, preparative a discutere. Siate più accondiscendenti, avrete Giove in opposizione dal 13 maggio. Inoltre si aggiunge il transito di Mercurio che vi irrita un po’. In amore tutto questo si traduce con un po’ di indifferenza. Il Capricorno ha bisogno di mettere a posto le questioni di carattere materiale. Ci vuole un po’ di coraggio. Le cose vanno avanti, con un po’ meno di soddisfazione, potete fare quelle che volete ma non quelle che desideravate. Bisogna accontentarsi. Anche l’amore potrebbe avere bisogno di un po’ di coraggio.

