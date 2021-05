Oroscopo Paolo Fox, I fatti vostri 5 maggio/ Previsioni segni top: Leone e Acquario

Oroscopo Paolo Fox, I fatti vostri 5 maggio

Dopo i segni flop – Sagittario, Pesci, Vergine e Capricorno – l’Oroscopo di Paolo Fox nella puntata di oggi, mercoledì 5 maggio, de I Fatti Vostri prosegue con i segni zodiacali al top, influenzati da un cielo più favorevole. Quattro stelle per il segno dell’Ariete. Il clima a livello astrologico è bello, ma non riuscite ancora a registrare questa tensione. In questo momento l’unica forza che vi può permettere di reagire è dentro di voi. Avrete un periodo di recupero.

Il Toro può costruire qualcosa, anche se Saturno dissonante limita le risorse. Fate un po’ meno, ma un po’ meglio. La giornata è positiva, la luna è favorevole. Quattro stelle anche per i Gemelli che sono i protagonisti della settimana: Mercurio è nel vostro segno fino all’11 luglio. È un momento importante anche per le relazioni sentimentali. Anche Giugno è un mese di forza per i contatti. Per i nati sotto il segno del Cancro sarà fine settimana importante. Se ci sono persone che volete amare non tiratevi indietro.

Previsioni per Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox continua con i segni a cinque stelle. Per il Leone non è un periodo al top, ma la giornata dà una buona garanzia di riuscita, sopratutto il fine settimana. Pacificatevi con una persona se a fine aprile avete avuto dei contrasti. I nati sotto il segno della Bilancia sono molto ammirati, al centro dell’attenzione. Sarete molto forti. Cinque stelle anche per lo Scorpione: la settimana è iniziata un po’ sottotono, ma la giornata di oggi e anche quella di domani vi regalano buone energie nei rapporti. Dimenticate le divergenze di fine aprile, dovrete superare ostacoli e tensioni.

Buone notizie per l’Acquario: Mercurio sarà favorevole fino al 13 di luglio. È un momento importante, perché Mercurio si incontrerà in buono aspetto con Saturno. È il momento di far valere le proprie opinioni anche a costo di essere lontani dal parere comune. Oggi è una giornata importante per iniziare a fare grandi progetti.



