Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 7 dicembre 2022/ Classifica segni: da Pesci a…

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, il noto astrologo Paolo Fox ha svelato il suo oroscopo e la conseguente classifica dei segni zodiacali, direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Pesci, oggi ancora pensierosi. State riflettendo se continuare o meno un progetto, ci sono conflitti interiori in corso. Molti Pesci vorrebbero essere più farfalloni ma voi non siete superficiali, a volte vi pentite di fare le cose in maniera occasionale e ricordiamoci che il destino è stato un po’ imperioso negli ultimi mesi. Se dovete dire qualcosa parlate, non tenete tutto dentro, anche se dovete affrontare il capo o una persona “potente”, tutto ciò che c’è di superfluo andrà eliminato. Bilancia, questa è una settimana particolare. Dubbi a chi è giovane e che vuole magari andare in un’altra città, lontananza invece in quelle coppie che hanno avuto problemi. Se non ci sono errori la Bilancia si può arrabbiare, entro fine dicembre dovrete mettere in chiaro tante cose”.

Si scala la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: “Sagittario, siete sempre sulla cresta dell’onda, oggi un po’ meno. Se avete in ballo tante cose in lavoro o in amore dovrete fare delle scelte. Vi ho trovati spaesati a settembre, incuriositi ad ottobre, più forti a novembre e a dicembre potreste avere ciò che desiderate, tornate ad avere potere. Vergine, osservazione per forma fisica e lavoro, dentro di voi qualcosa non ha funzionato per problemi esterni o magari perchè avete avuto un piccolo problema. Avete la tendenza a tenere tutto dentro, a cercare il controllo delle proprie emozioni e ogni tanto si rischia di stare male”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 7 DICEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI: DA SCORPIONE A GEMELLI

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 dicembre 2022, con la relativa classifica, prosegue con i nati sotto il segno dello Scorpione: “Scorpione, 3 stelle, importante che si ritrovi un po’ di tranquillità. Serve arrivare ad una condizione di normalità: a volte vi chiedete se le persone che vi stanno attorno si rendano conto di ciò che fate per loro, ogni tanto avete questi dubbi. A volte avete voglia di arrabbiarvi. 4 stelle per il Leone. Nei primi giorni di novembre avete dovuto affrontare un grande impegno e a volte vi siete sentiti spiazzati, ma questa tensione l’avete vissuta dentro di voi, è giusto che sia così? Ogni tanto è meglio rivelarsi, avrete modo di vincere grandi sfide in vista della prima parte dell’anno. Cancro, giornata sì. Opposizioni riguardanti le relazioni con gli altri o l’amore, in questo periodo manca una coesione di idee, progetti con alcune persone e se fra queste c’è il partner correte ai ripari”.

E chiudiamo come sempre l’oroscopo di Paolo Fox di oggi con i segni top per la giornata del 7 dicembre 2022: “Ariete, oggi va meglio ma vi vedo un po’ elettrici, state friggendo perchè state preparando qualcosa di importante e non si avrà molto prima di gennaio. Vorreste avere un applauso a scena aperta, forse perchè siete forti e determinati e gli altri non pensano che abbiate bisogno di una pacca sulla spalla: siate più affettuosi con l’Ariete. Capricorno, 5 stelle, protagonisti ora e nel 2023, anche se all’inizio un sarà po’ faticoo. Non isolatevi ma garantitevi rapporti stabili, tutto da soli non potete fare. Acquario, ritorni di fiamma, voglia di esplorare qualcosa di bello e di nuovo, cielo di successo e in particolare a gennaio. Toro, 5 stelle, avete iniziato con successo qualcosa di importante a novembre quasi non volevate fare ciò che fate adesso, problemi si stanno risolvendo, a Natale un dono. Gemelli un cielo decisamente importante, relazioni forti, spero che qualcuno voglia rivalersi di un vero o presunto torto subito, magari con i consigli di un esperto”.











