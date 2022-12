Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 8 dicembre 2022/ Classifica segni: da Scorpione a…

E’ giunto il momento di scoprire assieme il nuovo oroscopo di oggi, 8 dicembre 2022, a firma Paolo Fox. Il noto astrologo della tv è stato ospite de I Fatti Vostri e nell’occasione ha svelato la sua personale classifica dei segni odierna: “Scorpione, due stelle. Ci vuole un po’ di tranquillità, attenzione ai rapporti con i parenti, genitori-figli, e con le persone che vi hanno creato difficoltà. Se vi siete innamorati di una persona da poco, siete presi, ma attenzione che il partner non diventi protagonista giorno e notte delle vostre emozioni se no rischiate di farvi comandare, voi dovete sempre avere il possesso delle vostre azioni. Gelosie, tensioni e lontananze dominano l’amore”.

Continuiamo la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 dicembre 2022, con i nati sotto il segno dei Pesci: “Luna un po’ storta, il 10 di dicembre nuovo cambiamento e poi via libera dalla seconda metà di dicembre. Il peggio è passato, se è rimasta qualche tensione vuol dire che non avete fatto pace con voi stessi, il destino o qualcuno. Quando pensiamo che il destino sia stato un po’ infame con noi, non ci rendiamo conto che siamo noi a dover cambiare le cose. Forse qualche prova è stata superata? E’ sempre dentro la nostra mente che dobbiamo trovare le soluzioni che gli altri non ci possono fornire, mi raccomando coraggio, il prossimo anno grandi stelle. Tre stelle per il Sagittario. Nel corso degli ultimi mesi avete ritrovato grande grinta ma ci sono giornate in cui avete a che fare con seccatori. Vergine, ultimamente vi siate dovuti occupare di più di corpo e fisico per un problema, recuperate, i Vergine sono molto bravi nell’amministrare la propria vita, ma fra oggi e domani non disperdete troppe forze”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 8 DICEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI: DA CANCRO A GEMELLI

Dopo i Vergine la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 dicembre 2022, de I Fatti Vostri, continua con i nati sotto il segno del Cancro: “3 stelle. Non vogliamo buttare all’aria una relazione, avete due storie in mente e non sapete quale scegliere? Nei rapporti in cui l’emotività domina la scena può darsi che ci sia qualche strano contatto, una lucina di Natale intermittente, quindi bisogna capire se vi è qualcuno che non è più sulla vostra lunghezza d’onda, ritrovarsi è un po’ difficile. Attenzione alle questioni economiche con i parenti e sul lavoro meritereste di più. Bilancia, 3 stelle. Se avete dato spazio ad una persona che avete incensato, sublimato e resa più grande di quella che è, vi rendete conto che questa persona è cambiata e avevate preso un abbaglio. Bisogna capire se i rapporti sono veri e vivi o se vi siete illusi”.

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 dicembre 2022, con i segni zodiacali top in classifica: “4 stelle per il Capricorno. State sperimentando un nuovo progetto, l’amore deve avere un ruolo importante nella vita, sapete fare tutto da soli e siete tosti ma sentirsi appoggiati e amati da un figlio sarà sempre più importante e venere lo dimostrerà dal 10. Leone, non vi siete mai arresi, a volte siete anche voi che lanciate qualche pungolata, adesso le provocazioni devono lasciare spazio alla bella energia e avete dimostrato di essere forti nonostante quanto capitato negli ultimi mesi. 4 stelle per il Toro, non vi manca un buon successo spero abbiate iniziato da poco un progetto, amori che tornano e soluzioni in pista. Ariete, è un momento di lotta e le lotte sono importanti. Dal 20 dicembre Giove torna nel segno, anche se vi sentite un po’ soli ad affrontare il mondo non è così. Acquario 5 stelle, periodo per rapporti sentimentali di grande rilevanza. Gemelli, tutto ciò che fate in questo periodo è positivo anche per stare meglio fisicamente visto che a inizio dicembre avete avuto qualche perplessità, anche sul lavoro”.











