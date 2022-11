Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 9 novembre 2022/ Classifica segni: da Bilancia a…

E’ mercoledì 9 novembre 2022 e anche oggi scopriremo come ogni giorno l’oroscopo di Paolo Fox direttamente da I Fatti Vostri. La consueta classifica dei segni zodiacali comincia con i nati sotto il segno della Bilancia: “Due stelle per la Bilancia, ma senza amareggiare nessuno. Dalla fine della primavera vi siete sentiti sotto torchio e avete avuto un problema fisico. In questo momento può tornare qualche contraccolpo, tornano anche vecchie discussioni, un po’ di pazienza soprattutto oggi. Toro, oggi la Luna vi agita, potreste prendervela per delle piccole cose, magari sul lavoro ci sono più ritmi forti, e attenzione al rapporto fra figli e genitori nonchè in amore, il Toro sembra pronto a discutere. Tre stelle per Acquario. Dovete fare bene i vostri conti, non bisogna contare troppo sul destino fra oggi e domani, se avete un appuntamento partite prima, rilassatevi in caso di discussione importante. Tensione evidente soprattutto nelle coppie che hanno già avuto discussioni in passato”.

Proseguiamo la classifica dei segni con l’oroscopo di oggi, 9 novembre 2022, con il segno del Sagittario: “Tre stelle per il Sagittario, liberatevi delle ansie, quando state meglio siete più generosi con tutti. Oggi vi sentite un po’ strapazzati, il vero Sagittario non si ferma mai, ma questa giornata dovrebbe essere di relax, grande successo dal 16 in poi. Vergine, giornata un po’ complessa, cercate sempre di razionalizzare le situazioni, di vivere tutto con tranquillità, ma capitano situazioni un po’ impegnative, di essere preoccupati, magari di aver supportato e poi non farcela più. L’ultima parte di questo mese di novembre sarete protagonisti, non vi preoccupate e cercate di vivere queste giornate in relax, anche se vi capisco”.

OROSCOPO PAOLO FOX, CLASSIFICA SEGNI ZODIACALI 9 NOVEMBRE 2022: DAL LEONE AI PESCI

Entriamo nel vivo dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 9 novembre 2022, proseguendo a snocciolare la classifica odierna con le previsioni per il segno del Leone: “Leone, tre stelle, giornate speciali per voi ma anche battagliere, non escluderei qualche diatriba anche via social. Se vi attaccano non rispondete con altrettanta aggressività, aspettate un attimo per chiarire cose importanti. Durante la giornata di oggi un piccolo problema da risolvere. Ariete, 4 stelle. Resta sempre un pensiero fisso per un problema legale o finanziario che andrà comunque a risolversi, o al massimo un problema di casa. Gemelli 4 stelle, torna una bella vitalità, le giornate da venerdì in poi interessanti per ricucire strappo in amore”.

Chiudiamo con le ultime posizioni, i segni top dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 9 novembre 2022: “Pesci, pronti ad una grande rivalsa lavorativa e amorosa, oggi vi sentite più forti. Cancro, in questo momento arriva una bella risposta, siete testardi e insistete, fate bene, potrebbe tornare un riscontro d’amore, qualche problema e acciacco da risolvere. Scorpione, cielo particolare, avete intuizioni pazzesche, giocatevelo al meglio. Capricorno per voi non è nulla grigio, o tutto bianco o tutto nero, accettate mediazioni e ricordate che più vi mettete in luce per le vostre qualità e più avrete fortuna”.











